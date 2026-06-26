Llega el aire frío polar a Buenos Aires: un frente helado azotará la ciudad con mínimas de 2°C, nubes negras y fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una nueva irrupción de aire polar sobre el centro del país para los primeros días de julio, con mínimas que podrían caer hasta los 2°C en la Ciudad de Buenos Aires y posibilidad de heladas en el conurbano bonaerense.

Según el informe oficial, el invierno se intensificará después de un breve repunte térmico este fin de semana, con jornadas muy frías que se extenderán hasta la primera semana del mes.

El frío no es una novedad en el AMBA: la provincia de Buenos Aires ya acumula más de 15 días consecutivos con temperaturas mínimas de entre 2 y 10°C y máximas que rara vez superan los 15°C. Lo que preocupa no son los valores en sí, sino la persistencia del patrón. El invierno 2026 no dio tregua y canceló por completo el típico “veranito de San Juan” que suele aliviar el frío a fines de junio.

Este fin de semana habrá un respiro: el sábado se presenta como la jornada más templada, con cielo parcialmente nublado y máximas en torno a 17°C. El domingo, en cambio, podría traer cielo cubierto con nubes y lluvias aisladas por la mañana, con temperaturas que oscilarán entre 9 y 14°C.

Cómo estará el clima en Buenos Aires según el Servicio Meteorológico Nacional

El período más frío llegará entre el jueves 2 y el sábado 4 de julio, según los modelos de pronóstico.

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será de la siguiente manera:

Viernes 26 : máxima 14°C, mínima 3°C con cielo parcialmente nublado durante la tarde-noche.

Sábado 27 : máxima 17°C, mínima 3°C con cielo parcialmente nublado durante mañana y tarde, y parcialmente nublado durante la noche.

Domingo 28 : máxima 14°C, mínima 9°C con chaparrones durante todo el día.

Lunes 29 : máxima 14°C, mínima 4°C con cielo algo nublado durante todo el día.

Martes 30: máxima 14°C, mínima 5°C con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado.

Así estará el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el SMN. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante el descenso térmico

Ante la llegada de una masa de aire polar con temperaturas extremadamente bajas y vientos del sector sur que aumentarán la sensación de frío, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Abrigarse con varias capas de ropa, prestando especial atención a la protección de cabeza, manos y pies.

Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

Revisar el estado de estufas y calefactores antes de usarlos, y garantizar la ventilación de los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Extremar los cuidados con adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante una emergencia, comunicarse al 103 (SAME) o al 911.

Para seguir el estado del tiempo en tiempo real, consultá la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional en smn.gob.ar.