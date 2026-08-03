En la actualidad, un número creciente de personas manifiesta el deseo de encontrar espacios que les permitan descansar, distanciarse de la rutina habitual y evadir el bullicio de la vida urbana, así como el estrés que se acumula después de intensas semanas laborales.

Por esta razón, una gran cantidad de personas elige realizar un viaje en automóvil a destinos que se encuentran rodeados de naturaleza o donde las aguas termales son la principal atracción.

Si su deseo es hallar un sitio que facilite el alivio del estrés acumulado desde el año anterior, resulta imperativo que contemple la visita a esta maravillosa playa.

En México, existen diversos rincones que brindan acceso a las apreciadas aguas termales, muchos de ellos relativamente desconocidos, lo que contribuye a una experiencia de tranquilidad.

Escapadas: se descubre a menos de 1 hora de Mallorca y es el adorable pueblito costero con las mejores playas de España (foto: Pexels).

Escapadas: descubre una playa termal oculta junto a un encantador pueblo costero

En el transcurso del año, las aguas se mantienen cálidas a una temperatura ideal y su oleaje es suave. Este entorno propicia la contemplación de atardeceres o amaneceres, donde se puede apreciar una maravillosa combinación de colores en el cielo, incluyendo tonalidades de naranja, fucsia y violeta.

Si busca un refugio en playas tranquilas y desea escapar de la agitación urbana sin necesidad de recorrer largas distancias, la playa Agua Caliente, situada en el pintoresco pueblo de La Ventana en Baja California Sur, se presenta como una opción excepcional.

La playa con aguas calientes y arena clara que se halla a 20 minutos del pueblito costero favorito por los viajeros experimentados (foto: archivo).

Descubre un destino famoso por sus aguas termales, las cuales, según los habitantes, provienen de un volcán oculto en el corazón de la región.

Es importante tener en cuenta que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar.

Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría causar lesiones en la piel o incluso quemaduras en las manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua.

Al llegar, una de las primeras impresiones que tendrá, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar.

El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye a que su estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve.

Escapadas: guía práctica para llegar a la playa de Agua Caliente en Baja California

A pesar de la distancia que separa el sitio de la Ciudad de México, su proximidad al encantador pueblo de La Ventana, ubicado al sur de La Paz, permite un acceso efectivo y conveniente. Para llegar a la playa Agua Caliente, es imperativo dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal.

Posteriormente, será necesario girar a la izquierda para proseguir por el Corredor Isla Cerralvo. Más adelante, se deberá girar a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuarás por Corredor Mar de Cortez y, finalmente, realizarás un giro a la derecha, donde alcanzarás tu destino final.