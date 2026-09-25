En esta noticia Un video que reedita una tendencia de hace 15 años

Un profesor de coreano se volvió viral tras cantar una renovada versión en español del clásico tema Gangnam Style de PSY. El creador de contenido Sang cautivó a miles de usuarios al adaptar la contagiosa letra manteniendo el ritmo original. Así, su publicación se volvió tendencia en redes.

La particular propuesta musical logró traducir las estrofas del tema que fue furor mundial en 2012. El talentoso joven adaptó frases icónicas para conservar la métrica y la melodía. Por su lado, sus seguidores llenaron la publicación con mensajes de asombro por el talento del creador.

Un video que reedita una tendencia de hace 15 años

El video causó sorpresa entre los usuarios porque muchos esperaron más de una década para entender el significado de la letra. Distintas personas reaccionaron al clip y afirmaron que esta versión suena igual de bien que la canción original. De este modo, la propuesta convirtió un clásico en un fenómeno actual.

El viral le pertenece al joven Sang Won Kim, creador de contenido conocido en Instagram como @holayosoysangy y en TikTok como @yosoysangg.

Para lograr una métrica coherente en castellano, el creador tradujo la famosa expresión Oppa como un término familiar. Esta decisión permitió respetar la idea de la obra sin perder el dinamismo del tema surcoreano.