La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a octubre de 2026.

Las prestaciones tendrán un aumento del 1,66% respecto de los montos vigentes en septiembre.

Los nuevos importes fueron establecidos por la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial, que actualizó las escalas y los valores de las asignaciones familiares para el próximo mes.

AUH: cuánto se cobra por hijo en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,66% desde octubre, de acuerdo con la actualización establecida por ANSES.

Con este incremento, el monto total de la AUH será de $156.588 por hijo. Para los titulares de la AUH por hijo con discapacidad, el valor ascenderá a $509.863.

Sin embargo, el monto que se deposita todos los meses es menor porque ANSES mantiene retenido el 20% de la prestación, que se paga posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Prestación Septiembre Octubre AUH por hijo $154.031 $156.588 AUH por hijo con discapacidad $501.537 $509.863

En el caso de la AUH general, el organismo deposita aproximadamente $125.270 por hijo y retiene $31.318, que corresponde al 20% restante.

Para la AUH por hijo con discapacidad, se depositan aproximadamente $407.890 y quedan retenidos $101.973.

SUAF: cuánto pagará ANSES por cada hijo en octubre

El SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) también tendrá una actualización desde octubre. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto que recibe cada familia se determina según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Por eso, existen distintos valores: a medida que aumenta el ingreso familiar dentro de los rangos establecidos, el monto de la asignación disminuye.

Para octubre, la Asignación Familiar por Hijo de valor general tendrá cuatro montos diferentes, de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar:

Ingreso del Grupo Familiar Asignación por hijo (Valor general) Hasta $1.212.301 $78.304 De $1.212.301,01 a $1.777.957 $52.821 De $1.777.957,01 a $2.052.708 $31.949 De $2.052.708,01 a $6.419.726 $16.487

Los nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF

La actualización también modifica los límites que determinan el acceso a las asignaciones familiares.

Desde octubre, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) podrá llegar hasta $6.419.726 para acceder al SUAF. Además, si uno de los integrantes del grupo familiar tiene ingresos superiores a $3.209.863 mensuales, la familia queda excluida del beneficio, aunque el ingreso total del grupo no supere el límite general.

ANSES modifica los valores de AUH y SUAF en octubre.

Para acceder al monto máximo de la Asignación Familiar por Hijo, el IGF deberá ser de hasta $1.212.301.