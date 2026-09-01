El pueblo de las cabañas sobre el río: dónde queda el oasis santafesino perfecto para una escapada de fin de semana

A poco más de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires y a tan solo 50 kilómetros de Rosario, existe un rincón santafesino que se transformó en la opción predilecta para quienes buscan desconectar de la rutina urbana.

Se trata de Oliveros, una tranquila localidad ubicada en el departamento Iriondo, recostada sobre la margen del río Carcarañá , que combina de forma equilibrada la paz tradicional de la vida de pueblo con una variada infraestructura turística pensada para el descanso al aire libre.

Este destino destaca por sus amplias franjas verdes, la serenidad de sus paisajes costeros, una tentadora oferta gastronómica y de alojamiento orientado al contacto directo con la flora y fauna autóctonas.

Cabañas sobre la ribera y opciones para descansar en la naturaleza

El principal atractivo que distingue a este oasis radica en su propuesta de hospedaje, diseñada meticulosamente para integrarse con el paisaje del río y ofrecer una experiencia de desconexión absoluta .

Oliveros cuenta con un amplio abanico de complejos de cabañas y casas de alquiler temporario construidas a pocos metros del agua e inmersas entre la arboleda nativa.

Gran parte de estos predios disponen de bajadas privadas a la ribera, decks elevados con vista abierta al cauce, piletas, galerías con parrilla y extensos sectores arbolados pensados para familias o parejas que buscan tranquilidad.

El pueblo de las cabañas sobre el río: dónde queda el oasis santafesino perfecto para una escapada de fin de semana

Para quienes prefieren alternativas más económicas o agrestes , el entorno cuenta también con áreas habilitadas para acampar, equipadas con todos los servicios básicos para disfrutar de una estadía confortable rodeada de naturaleza.

Pesca deportiva, deportes náuticos y paseos por el río Carcarañá

Las características singulares del río Carcarañá y su pintoresco entorno boscoso convierten a la localidad en un punto de encuentro habitual para los apasionados de las actividades náuticas y recreativas.

Las aguas calmas del cauce resultan ideales para realizar extensos recorridos en kayak, canoa o embarcaciones de bajo calado, como así también para la práctica de stand up paddle en sus tramos más serenos durante los días de primavera y verano.

El pueblo de las cabañas sobre el río: dónde queda el oasis santafesino perfecto para una escapada de fin de semana

Asimismo, la pesca deportiva (tanto en la modalidad de costa como embarcada) atrae a entusiastas durante todo el año gracias a la rica biodiversidad íctica de la zona, convirtiendo las caminatas por la costa en un pasatiempo ideal para quienes buscan contemplar el atardecer en la ribera.

Cómo llegar desde CABA y las principales vías de acceso

La excelente accesibilidad geográfica y la calidad de sus rutas de conexión constituyen dos de los factores decisivos que consolidan a este pueblo como una opción sumamente práctica para armar un viaje corto de fin de semana.

Para trasladarse desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en vehículo particular, la ruta más directa consiste en tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario) y luego empalmar con la Autopista Rosario - Santa Fe en dirección al norte.