Martín Litwak, abogado especializado en planificación patrimonial y tributación internacional, estuvo este viernes en El Cronista Stream, donde sostuvo que las grandes pérdidas patrimoniales no surgen de malas inversiones , sino del desconocimiento de riesgos más profundos.

“Lo que mucha gente ignora es que, en general, las grandes pérdidas patrimoniales no se dan por una mala inversión , se dan por no entender cosas mucho más profundas ”, advirtió el especialista.

Litwak enumeró tres escenarios de riesgo: un divorcio, un fallecimiento mal estructurado o un juicio , donde en muchos casos las personas terminan perdiendo la mitad de lo que tienen.

“Cuando vos leés en los diarios ‘Quebró Mike Tyson’, tenía u$s 300 millones, ¿cómo quebrás con eso? Por no proteger lo que tenés ”, planteó.

Una “capa de protección” sobre las inversiones: por qué es tan importante

El abogado planteó que la estrategia de inversión debe complementarse con una capa adicional de protección . “Yo invierto acá, acá y acá, de acuerdo a mi apetito de riesgo y de acuerdo a mis objetivos, pero después le pongo una capa arriba”, describió.

Según detalló, esa capa “puede ser una sociedad, un fideicomiso, o hasta puede ser un seguro”. Incluso, mencionó la alternativa de cambiar de país de residencia.

En ese sentido, relató el caso de un cliente que le manifestó que nada de lo que hacía en países como Argentina o Bolivia lo dejaba tranquilo. “¿Qué hago? Mudate”, recordó Litwak sobre su respuesta.

Ante la consulta sobre si estas herramientas están reservadas a los más ricos, Litwak aseguró que cualquier patrimonio que perdure en el tiempo debe protegerse, sin importar su tamaño .

El especialista reconoció que si bien un patrimonio mayor permite acceder a más herramientas , hay opciones más “baratas”. Además, remarcó que las herramientas cambian según la etapa de la vida.

El testamento, una herramienta “barata” y poco utilizada

Entre las alternativas más accesibles, Litwak destacó el testamento. “ Escribir un testamento es proteger el patrimonio . Y es algo barato, que lo podés hacer con un escribano público o lo podés hacer en tu casa”, afirmó.

El especialista advirtió que menos del 3% de la gente hace testamento en Argentina . Entre las razones, señaló que a las personas no les gusta hablar sobre la muerte.

El abogado contó que suele recibir en su oficina a clientes que quieren planificar qué sucede “si se mueren”. Como chiste para romper el hielo, asegura, les responde: “No es si te vas a morir, vos te vas a morir, de esto tenés que estar seguro”.

Litwak también describió qué ocurre sin planificación. Si un padre deja un departamento por mitades a sus dos hijos, ambos quedan en condominio pese a tener situaciones económicas, necesidades y composiciones familiares distintas.

“La chance de que los dos quieran lo mismo respecto de cada bien, porque además tienen todos en condominio, son ínfimas”, advirtió.

En este sentido, Litwak subrayó que la información es casi tan importante como la planificación . “Yo decidí hacer todo esto para mis hijos y demás, genial, ahora, si mis hijos no se enteraron de lo que hice o de por qué lo hice, es un problema”, explicó.

Por último, el abogado identificó la principal barrera: la gente evita hablar de muerte, dinero y largo plazo .

“A la gente no le gusta hablar de la muerte, la gente no le gusta hablar de plata, la gente no le gusta hablar de largo plazo, entonces estás en el horno”, resumió.