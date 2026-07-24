Se trata del escenario perfecto para una jornada de serenidad y descanso, distante del tumulto turístico.

En esta noticia Escapadas: una playa termal secreta a un paso de un encantador pueblo costero

En México, se pueden encontrar numerosos destinos que brindan acceso a aguas termales, muchos de los cuales permanecen relativamente desconocidos. Este aspecto favorece la tranquilidad, convirtiéndola en un componente esencial de la experiencia.

Por tanto, muchas personas deciden emprender un viaje en automóvil hacia áreas que sean rodeadas de naturaleza o donde las aguas termales representen la principal atracción.

En la actualidad, cada vez más personas buscan destinos donde puedan descansar, relajarse y alejarse de la rutina diaria, el ruido de la ciudad y el estrés cotidiano.

Si lo que busca es un destino para desconectarse y disfrutar de un entorno natural, esta playa con aguas termales es una excelente opción.

La playa de aguas termales y arena blanca que se encuentra a 20 minutos del pueblito costero más preferido por los viajeros expertos (foto: archivo).

Escapadas: una playa termal secreta a un paso de un encantador pueblo costero

Este destino es célebre por sus aguas termales, que, según los lugareños, brotan de un volcán oculto en las profundidades de la región.

Es crucial tener presente que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar a las pozas.

Al llegar, una de las primeras impresiones que experimentará, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar.

Si usted busca disfrutar de las playas y anhela distanciarse de la vida urbana sin necesidad de un desplazamiento considerable, la playa Agua Caliente, ubicada en el encantador pueblo de La Ventana en Baja California Sur, se presenta como una alternativa excepcional.

A lo largo del año, las aguas se mantienen cálidas, alcanzando una temperatura óptima y su oleaje es apacible. Los paisajes ofrecen un espectáculo idóneo para contemplar un atardecer o un amanecer, donde se puede observar una asombrosa mezcla de colores en el cielo, que abarca diversas tonalidades de naranja, fucsia y violeta.

El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye de manera significativa a que su estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve.

Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría ocasionar lesiones en la piel o incluso quemaduras en manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua.

La playa de aguas calientes y arena blanca que queda a 20 minutos del pueblito costero más preferido por los viajeros expertos (foto: archivo).

Escapadas: la ruta ideal para llegar a Playa Agua Caliente en Baja California

A pesar de la distancia que separa el sitio de la Ciudad de México, su cercanía al encantador pueblo de La Ventana, situado al sur de La Paz, permite un acceso eficiente y cómodo.

Para arribar a la playa Agua Caliente, es necesario dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal.

Posteriormente, será imperativo girar a la izquierda para continuar por el Corredor Isla Cerralvo. Más adelante, debe realizar un giro a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuará por el Corredor Mar de Cortez y, finalmente, girará a la derecha, alcanzando así su destino final.