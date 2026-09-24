Este jueves llega uno de los eventos culturales más destacados del calendario porteño: la quinta edición de La Noche de los Bares Notables .

Entre las 17 horas y la medianoche, más de 75 bares de 25 barrios abrirán sus puertas con un centenar de propuestas que incluirán conciertos, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados, muestras de artes visuales, charlas y gastronomía.

La iniciativa propone disfrutar de los Bares Notables y celebrarlos como patrimonio gastronómico, cultural e histórico de la Ciudad.

“Este año crece La Noche de los Bares Notables con nuevos espacios que ya son parte de la vida cotidiana de sus barrios y de la memoria de los porteños. Estos bares guardan la historia de Buenos Aires y también las historias personales de sus vecinos”, expresó la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes.

“Inaugurar con ellos una nueva temporada de Noches Culturales es una manera de reconocer ese patrimonio y, al mismo tiempo, de hacerlo circular y llegar a nuevos públicos”, agregó.

El evento es organizado por la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), junto con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

Noche de los Bares Notables en Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

Noche de los Bares Notables: todas las actividades especiales

Una de las novedades de esta edición será la participación de espacios incorporados recientemente a la lista de Bares Notables de Buenos Aires, como Josephina’s Café, de Recoleta; la Confitería El Greco, de Caballito; el Bar Conde, de Colegiales, y La Escuela de Núñez .

A continuación, el mapa con todos los luagres que participan :

Entre las actividades habrá más de 80 shows musicales, recorridos guiados por los circuitos de bares de la calle Florida, la Av. Callao y el Casco Histórico , además de muestras de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

Un viaje musical por ocho Bares Notables

Una de las actividades más especiales será un recorrido musical por la Ciudad arriba de un auto antiguo, un clásico del Buenos Aires de los años ’20.

Los músicos ofrecerán un breve show en cada una de las paradas del recorrido, que serán la puerta de los siguientes Notables:

19:00 - El Viejo Buzón (Neuquén 1100, Caballito).

19:30 - Confitería El Greco (Av. Rivadavia 5353, Caballito).

20:00 - Café Margot (Av. Boedo 857, Boedo).

20:30 - Miramar (Av. San Juan 1999, San Cristóbal).

21:00 - Almacén y Bar Lavalle (Lavalle 1699, San Nicolás).

21:15 - Mar Azul (Tucumán 1700, San Nicolás).

21:30 - Hipopótamo (Brasil 401, San Telmo).

22:00 - Bar Plaza Dorrego (Defensa 1098, San Telmo).

Más de 80 shows musicales

18:00 - Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma del Abasto.

19:00 - Orquesta del Plata en Confitería La Ideal.

20:00 - Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo.

20:00 - Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy.

21:30 - Dj Vinilos Notables con Tuta Torres Clásicos Nacionales en Café Rivas.

21:30 - Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García.

Pop up de cocinas

Los Bares Notables son reconocidos por sus platos clásicos de la cocina tradicional porteña, como las milanesas, la tortilla y el revuelto gramajo.

Cocineros invitados intervendrán las cocinas de La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle.

El Celta, Los Galgos, El Roma del Abasto , entre otros, propondrán menús especiales para la ocasión.

Se contará con la participación de los cocineros Marcos Di Cesare, Ana Irie, Gabriel Kogan, quienes pondrán su impronta en las cocinas tradicionales.

Recorridos guiados (a pie):

Bares notables, patrimonio e historia gastronómica de la Av. Callao.

El recorrido incluirá Café Thibon, Bar Via 71, Mar Azul, Almacén y Bar Lavalle, Los Galgos, Pasaje Santos Discépolo, La Ópera, Zivals, Av. Corrientes, Hotel Savoy Imperio Bar, ex Confitería L’Aiglon, Teatro Albur, Restaurant El Tropezón y Confitería del Molino.

Bares notables del Casco Histórico.

Se visitarán el Bar Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London relacionados con el mundo literario. Luego el Café Tortoni, decano de los cafés de la Ciudad y fundado en 1856; el Seddon, El Federal, Hipopótamo, el Británico y Café Rivas, protagonistas de la cultura y la bohemia de San Telmo. Para finalizar, el recorrido pasará por el Bar Sur y El Querandí, referentes del tango; y El Colonial, Puerto Rico y el Cabildo de Buenos Aires.

Fuente: BA Fuente: BA

Derivas urbanas. Cultura e historia. Circuito guiado por bares + arte.

Cruzará bares, artistas, vecinos, artes, mitos urbanos, edificios, medialunas y tostados, cafecitos, grapas, papas fritas y teatros. Florida Garden, Confiteria Saint Moritz, Barbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City, London City y Café Cabildo de Buenos Aires.

Promociones y descuentos

Las promociones se podrán disfrutar durante esta noche .

La programación completa y el mapa interactivo -con los Bares que ofrecerán promociones y descuentos durante esa noche- están disponibles en: https://festivalesba.org/

¿Qué son los Bares Notables?

Los Bares Notables de la Ciudad son parte del patrimonio cultural y de la identidad de los porteños .

“Se considera bar notable a aquellos bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local, le otorgan un valor propio”, establece la Ley 35/98 de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, ser un bar notable establece una responsabilidad en la conservación del espíritu del lugar, el servicio que se brinda y la promoción de la historia y la cultura ciudadana.