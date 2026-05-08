La cadena internacional, Howard Johnson, anunció la apertura de su primer hotel en Bahía Blanca, una de las ciudades portuarias más importantes de la provincia de Buenos Aires. Con este desembarco, la compañía busca consolidar a la ciudad como un nuevo polo de turismo y negocios. El establecimiento comenzará a operar bajo la marca hacia fines de mayo y estará a cargo del Grupo Hotelero Albamonte (GHA), licenciatario de la cadena en Argentina. A partir del sábado 23 de mayo, se podrán gestionar las reservas desde cualquier punto del país y del mundo. Alberto Albamonte, CEO del Grupo Hotelero Albamonte, expresó que esta apertura representa “un impulso significativo para la actividad económica local, generando nuevas oportunidades laborales y fortaleciendo el desarrollo del turismo corporativo, un segmento clave para la ciudad”. En febrero de 2026, la cadena internacional Days Inn -controlado también por GHA- abrió su primer hotel en Sierra de la Ventana por una inversión total cercana a los u$s 8.400.000. De esta manera, el grupo hotelero continúa firme en su apuesta por seguir desarrollando hoteles en distintos puntos del país. Además, informó que tiene en carpeta otros 17 proyectos en construcción, y de “inminente apertura”. Desarrollado sobre un predio de 16.000 m2, de los cuales 4600 m2 corresponden a superficie cubierta del hotel, el establecimiento contará con una imponente entrada que conectará con el lobby, la recepción, el bar-restaurante, spa, piscina con solárium, estacionamiento y áreas de servicio, además de circulaciones independientes para el sector hotelero y el área de eventos. En la planta alta se distribuirán las habitaciones, diseñadas bajo estándares internacionales de calidad, con espacios amplios y luminosos. Además, el día de la inauguración oficial se sumarán cargadores eléctricos para los vehículos de los huéspedes. La compañía señaló que “quienes se alojen en el hotel en esta previa a la inauguración oficial, podrán disfrutar de las instalaciones y comodidades en el fin de semana patrio XL del 23 al 25 de mayo con una tarifa especial desde u$s 89 + IVA”. Así, Bahía Blanca, una ciudad estratégica del sur argentino, busca fortalecer su perfil turístico y corporativo. Y es que, al poseer un centro de convenciones, le permitirá albergar encuentros empresariales, congresos, capacitaciones y eventos sociales, posicionando a la ciudad como un destino estratégico de Turismo de Reuniones dentro del sur de la provincia de Buenos Aires. “Dado su cercanía al predio ferial FISA, epicentro de eventos y convenciones de la ciudad, lo potencia aún más al hotel que será elegido por gente de turismo de negocios y que desean tener servicios de calidad”, comentaron desde la marca internacional.