El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia (i) abraza al seleccionador de Argentina, Leonel Scaloni, en una rueda de prensa este jueves, en Buenos Aires (Argentina). Scaloni, que dirigió a Argentina en su triunfo en el Mundial de fútbol de Catar de 2022 y al subcampeonato en el celebrado en Estados Unidos este verano, ha sido renovado como seleccionador del combinado albiceleste hasta el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, renovará su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2030 Fue anunciado este jueves en la conferencia de prensa previa al primer amistoso contra Uruguay en la “Bombonera”, el viernes 13.

Scaloni será el primer técnico de la historia de la Selección que dirigirá tres mundiales (Qatar 2022, Norteamérica 2026 y el Mundial del Centenario 2030). Será un récord ya que superará a César Luis Menotti (dirigió en 1978 y 1982) y Carlos Salvador Bilardo (dirigió en 1986 y 1990).

Scaloni renueva cómo técnico de la Selección hasta 2030

Lionel Scaloni confirmó su continuidad como seleccionador de Argentina en un tercer período hasta 2030, según confirmaron este jueves el entrenador y Claudio “el Chiqui” Tapia, en una conferencia de prensa. “Quiero agradecer al presidente y a la AFA por todo el esfuerzo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Estamos igual que el primer día con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre, porque si no es imposible estar acá”, enfatizó el entrenador.

Lionel Scaloni renovó su contrato como director técnico de la Selección Argentina. EFE / Matias Martin Campaya

“Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico decidimos que lo mejor es continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso donde daremos oportunidad a chicos que vienen empujando desde atrás. Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos con un potencial enorme pero quizás todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Otamendi, Di María, u otros”, agregó el técnico campeón en Catar 2022 y subcampeón en Norteamérica 2026.

“Es un día muy especial e importante para la vida de la Selección Argentina. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico liderado por el ‘Gringo’ (Lionel Scaloni) por el período 2027-30. Es para la Asociación del Fútbol Argentino y para todas las argentinas y argentinos un anuncio importante para que se convierta el técnico de esta Asociación con más mundiales dirigidos. Menotti y Bilardo dirigieron dos y Scaloni dirigirá tres”, agregó Tapia.

Con respecto a la posibilidad de contar con Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco de la selección en el amistoso de este viernes ante Uruguay, Scaloni sostuvo: “Pudo entrenarse normalmente en todas las prácticas pero un partido exigente como el de este viernes ante Uruguay es otra cosa. Luego de la última práctica tomaremos la decisión de si juega o no. Si está ‘Dibu’ Martínez el capitán será él y si no, será Gerónimo Rulli”.

La 10 de Messi estará vacante

En relación a la camiseta número 10, dorsal que dejó Lionel Messi tras su retiro de la Albiceleste, el entrenador enfatizó: “En este partido la 10 no se la vamos a dar a nadie y no tenemos pensado a quien dársela hasta que sea obligatoria. No es algo especialmente importante pero aquel día que decidamos será para el resto del ciclo al jugador que pueda quedársela”.

En este tema con respecto a la primera citación sin Messi, el técnico reflexionó: “Con Leo Messi no hablé y espero que esté contento que pueda seguir. Él es irremplazable y no hay manera de intentar jugar igual sin él porque no era solo adentro de la cancha sino lo que generaba en sus compañeros. Ahora intentaremos mantener un nivel de juego similar con diferentes alternativas. Fue difícil dar una lista sin que esté su nombre. Argentina y la Selección sigue”.

Scaloni confirmó que Walter Samuel dejará de integrar el cuerpo técnico de la Selección Argentina y comenzará su propio camino como entrenador principal: “En principio Walter, como nos había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Fue parte importantísima de este cuerpo técnico. Es justo que pueda empezar su camino. Va a estar estos dos partidos con nosotros. Esperemos hacerlo lo mejor posible para agradecerlo lo que nos dio”.

Scaloni también habló de la visita del Papa León XIV

Asimismo, se refirió a la reciente visita del Papa a la Argentina: “La visita del Papa León XIV fue un momento histórico para el país y donde no hubo grietas. Son esos momentos que uno se guarda para siempre y me hubiera gustado verlo pasar. La sensación fue linda al escucharlo y el país estuvo feliz y junto. Este tema de la grieta a nivel futbolístico, la gente quiere ver al equipo jugar bien para sentirse identificado con la manera de jugar”.

Por último se refirió al clásico sudamericano de este viernes en ‘La Bombonera’ enfatizó: “Uruguay es de las potencias futbolísticas y el que piensa lo contrario está equivocado. Viendo uno por uno los jugadores es una gran selección y tiene el espíritu competitivo del fútbol sudamericano. Es una linda prueba. Tenemos la idea más allá del rival de poder ver a jugadores contra un rival importante”.

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