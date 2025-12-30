La bodega argentina más vendida en el exterior advierte: “Si el dólar es este, no quedará otra que bajar impuestos”

La cadena internacional Days Inn abrirá su primer hotel en Sierra de la Ventana, uno de los destinos históricos de la provincia de Buenos Aires. El establecimiento comenzará a operar bajo la marca en los primeros días de febrero y estará a cargo de Grupo Hotelero Albamonte (GHA) , licenciatario de la cadena en Argentina, Paraguay y Chile.

Ubicado sobre la Ruta Provincial N° 76, en el partido de Tornquist, el hotel -que anteriormente funcionaba el hotel provincial” inicia una nueva etapa bajo una marca internacional. Seguirá operando con el mismo equipo y sumará presencia en los canales comerciales de la cadena, con mayor visibilidad en mercados nacionales e internacionales.

La apertura demandó una inversión total cercana a los u$s 400.000, que permitió el inicio de la operación del hotel bajo la nueva marca. Desde la compañía explican que el destino todavía muestra una demanda que no está completamente cubierta , lo que abre margen para una eventual ampliación futura del establecimiento.

Cómo es el Days Inn Sierra de la Ventana

El hotel contará con 52 habitaciones, distribuidas entre categorías estándar, superiores y suites . La propuesta incluye restaurante, lobby bar, salones para eventos sociales y corporativos, spa con piscina cubierta climatizada y piscina al aire libre, además de servicios asociados a la oferta turística local, como golf y casino.

En cuanto a las tarifas, el hotel operará con valores ajustados a la demanda y a la estacionalidad. Como referencia, y en línea con otros establecimientos de la cadena en el país, los precios iniciales podrían ubicarse en torno a los $ 137.000 por noche para dos personas.

La apertura en Sierra de la Ventana se inscribe en la estrategia de expansión de GHA en el interior del país. Actualmente, Days Inn cuenta con más de diez hoteles en operación en la Argentina, mientras que el grupo Albamonte administra un portafolio de más de 40 establecimientos en funcionamiento y desarrollo en la región. Según adelantó la compañía, el plan contempla nuevas aperturas en el interior de la provincia de Buenos Aires durante los próximos 24 meses.

La llegada de otros jugadores internacionales

Además de Days Inn, otros grupos internacionales comenzaron a analizar proyectos hoteleros en Sierra de la Ventana.

Savile Holding, un holding de capitales peruanos, anunció un plan de inversión superior a los u$s 20 millones para desarrollar un proyecto inmobiliario y turístico en la localidad. La compañía desembarcó en la Argentina este año, tras adquirir el 100% de la firma local de biotecnología Lipotech.

El proyecto, denominado Solares de la Ventana, estará ubicado en el kilómetro 238 de la Ruta Provincial 76 y prevé un masterplan inicial compuesto por 18 parcelas, con superficies de entre 25.000 y 44.000 metros cuadrados.