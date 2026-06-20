Emigrar a Europa representa un gran reto para quienes buscan nuevas oportunidades, especialmente para las personas mayores de 60 años, quienes deben evaluar diversos factores antes de tomar una decisión.

No obstante, existen varios países que ofrecen facilidades para este grupo etario. La ciudad más feliz del mundo se destaca entre ellos, ya que brinda múltiples ventajas para acceder a empleo y mejorar la calidad de vida.

La ciudad más feliz del planeta

El informe Happy City Index estableció que la felicidad se relaciona directamente con diversos factores, como calidad de vida, la sostenibilidad, el equilibrio entre vida personal y trabajo y la participación cívica.

En este contexto, Copenhague es considerada la ciudad más feliz del mundo porque el Happy City Index le asignó 6.954 puntost ras evaluar variables de movilidad, economía, salud, gobernanza y vida ciudadana. SegúnTravel + Leisure, la ciudad sobresale por su transporte ecológico, su baja tasa de desempleo, su licencia parental remunerada y su alta participación electoral.

Además de ser el país más feliz del mundo, Dinamarca está entre los países más seguros del planeta

¿Por qué Copenhague es considerada uno de las ciudades más felices y seguras del mundo?

La capital danesa superó por un margen estrecho a Helsinki y Ginebra. Helsinki obtuvo 6.919 puntos y Ginebra 6.882. Se destacó por los siguientes aspectos:

Atención médica gratuita

Movilidad

Seguridad

Educación gratuita

Sistema de pensiones

Amplia oferta laboral

Además, Dinamarca lidera varios rankings globales por ser el país más seguro, con bajos índices de criminalidad, corrupción y altos estándares de seguridad.

¿Cuál es el proceso para conseguir una visa para viajar a Dinamarca?

La visa Working Holiday para residir en Dinamarca es muy solicitada por argentinos que desean emigrar. Actualmente, hay 150 cupos anuales y las solicitudes deben hacerse con 6 meses de anticipación. Los interesados en aplicar deben cumplir con ciertos requisitos:

Pasaje de regreso reservado.

Fondos suficientes para su manutención.

Ser ciudadano argentino.

Tener entre 18 y 30 años.

Poseer un pasaporte válido.

El objetivo principal debe ser vacacionar.

Viajar de forma individual.

Contar con un seguro de viaje obligatorio durante toda la estadía.

No haber postulado anteriormente.

Dinamarca: inclusión, sostenibilidad y bienestar para inmigrantes

Además, Dinamarca ofrece un ambiente inclusivo que facilita la integración de los inmigrantes en la sociedad. Este país también destaca por su enfoque en la sostenibilidad y el bienestar ambiental, lo que atrae a personas que valoran un estilo de vida saludable.