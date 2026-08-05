La joven de 24 años trabajaba como auxiliar contable en Colombia antes de emigrar. Su historia se viralizó en TikTok y resume lo que viven miles de migrantes en Europa.

En diferentes partes del mundo, emprender ganó terreno como una de las alternativas profesionales que despiertan mayor interés. Esta tendencia es impulsada especialmente por los jóvenes, quienes encuentran en la creación de proyectos propios una oportunidad para alcanzar mayor autonomía en el ámbito laboral.

En España, esta tendencia puede verse en el crecimiento del trabajo autónomo, mientras que en otros casos la decisión de emigrar en busca de mejores oportunidades laborales también puede entenderse como una forma de emprender un nuevo camino. Más allá de las circunstancias, quienes se animan a comenzar un proyecto comparten la determinación y el esfuerzo necesarios para hacerlo prosperar.

Un ejemplo es el de Paula Álvarez, una joven colombiana de 24 años que hace tres años tomó la decisión de mudarse a España para buscar nuevas posibilidades. En Colombia se desempeñaba como auxiliar contable, pero al llegar al país tuvo que comenzar desde cero y aceptar otros trabajos para mantenerse. “Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos para sobrevivir” , contó en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde su experiencia rápidamente se hizo viral.

La joven de 24 años trabajaba como auxiliar contable en Colombia antes de emigrar. Su historia se viralizó en TikTok y resume lo que viven miles de migrantes en Europa. mirsad sarajlic

¿Cuáles son las dificultades de emigrar y dejar un trabajo atrás?

La reconversión de Paula fue radical, pero el relato no se queda en la caída profesional. En el mismo video reconoce algo inesperado: “La niña de casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo me llevó a descubrir que me gusta la cocina”.

El proceso de adaptación la obligó a desarrollar habilidades que nunca había tenido. Antes de emigrar, en su casa “no me tocaba ni mover un solo dedo” porque era, según sus propias palabras, “la mimada de mi abuela”. Ese contraste hace aún más brusco el cambio: la migración no solo la empujó a limpiar casas, sino a adquirir destrezas cotidianas que antes habían estado fuera de su vida.

“Me tocó aprender a limpiar. El que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido”, afirma.

La salida laboral más rápida para los inmigrantes en España

El caso de Paula no es excepcional. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una realidad extendida: cerca del 45% de las personas que trabajan en el empleo doméstico en España son extranjeras, y más del 95% son mujeres. El sector da empleo a más de medio millón de personas en el país.

Para muchas de ellas, el trabajo doméstico no es una elección, sino el primer escalón posible en un sistema que no reconoce automáticamente las titulaciones o trayectorias profesionales del país de origen.

Qué planes tiene Paula para el futuro

A pesar de todo, Paula no habla solo de pérdida. Su relato mezcla el esfuerzo con una perspectiva de futuro clara. “Hasta el día de hoy estoy súper orgullosa de mí misma”, afirma, y aclara que el trabajo doméstico es “solo el comienzo”: quiere seguir formándose, crecer profesionalmente y emprender algún día.

“Soy una soñadora despierta, pero eso es lo que me mantiene en pie. Soy una auxiliar contable limpiando pisos, pero esto es solo el comienzo”, cierra.