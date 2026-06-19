Lanzan el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región (foto: archivo).

Un nuevo tren podría revolucionar la manera en que nos desplazamos, dado que los ingenieros sostienen que alcanzaría una velocidad de 1.000 km/h gracias a su innovador sistema de levitación magnética.

La nueva forma de transporte podría superar la velocidad de un avión comercial, que suele oscilar entre 800 km/h y 950 km/h en plena operación.

Un país asiático se dispone a transformar la realidad con el T-Flight, el cual podría establecer una nueva era al reducir considerablemente el tiempo de trayecto en los viajes de larga distancia.

Un nuevo tren supera la velocidad de los aviones: descubre el T-Flight, el innovador sistema de transporte de China

China ha finalizado las pruebas del nuevo transporte maglev de ultra alta velocidad en la provincia de Shanxi. El tren opera mediante un sistema de levitación magnético de tubo de bajo vacío UHS, tecnología desarrollada por la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China.

Se ha informado que se completó la prueba de demostración para el proyecto de prueba a escala real. El piloto se llevó a cabo con un vehículo de levitación magnético superconductor en un oleoducto de 2 kilómetros de longitud con un entorno de bajo vacío. Los resultados indicaron que se logró una navegación estable y una parada segura.

Más rápido que un avión: inaugurarán un tren que alcanzará los 1000 km/h y podría llegar de Buenos Aires a Brasil en 60 minutos (foto: archivo).

La velocidad alcanza los 1000 km/h. China ha construido una línea experimental de tren maglev en un oleoducto de bajo vacío de 2 km en Shanxi. Esta línea podría ser construida entre Hangzhou y Shanghai en el futuro.

En la misma línea, los ingenieros confirmaron que el entorno de vacío a larga distancia y gran escala funcionaba adecuadamente, lo cual es fundamental para las etapas futuras del proyecto.

El futuro del transporte en Latinoamérica con el tren bala

El desarrollo del proyecto del nuevo tren bala se encuentra dentro del plan de China para conectar ciudades mediante un sistema de transporte de alta velocidad. El tiempo de viaje entre Pekín y Shangai oscila entre 4,5 y 6,5 horas en trenes convencionales de alta velocidad.

La implementación de esta tecnología permitiría reducir los tiempos de viaje a 1 hora y media, evitando así las demoras que suelen acompañar los viajes en avión. Este avance, al ser trasladado a Latinoamérica, facilitaría una notable disminución en los tiempos de desplazamiento.

En el eventual caso de que se establezca un tren de estas características entre Buenos Aires y Brasil, los viajes hacia la frontera podrían llevarse a cabo en tan solo una hora.

Los trenes más veloces del planeta utilizan la tecnología maglev, fundamentada en la levitación magnética a través de la suspensión electrodinámica. Las vías constan de dos conjuntos de bobinas metálicas dispersas en forma de 8, que generan electroimanes.

Los vagones se sostienen sobre ruedas de caucho y, al iniciar su movimiento, avanzan de manera gradual para facilitar la interacción de los imanes del tren con los de la guía.

Al alcanzar los 150 km/h, la fuerza magnética se vuelve suficientemente fuerte para elevar el tren 100 milímetros sobre el suelo, eliminando la fricción y permitiendo lograr velocidades sin precedentes.

Los vagones de servicio comercial más veloces del mundo se hallan en China, destacando el Shangai Maglev CR Harmonía (CRH380A/D), que alcanza una velocidad máxima operativa de 460 km/h.

Este avance tecnológico también promete reducir los tiempos de viaje de forma significativa en comparación con los trenes de alta velocidad convencionales.

Un nuevo tren de levitación magnética podría revolucionar el transporte en Latinoamérica, permitiendo viajes entre Buenos Aires y Brasil en únicamente una hora.