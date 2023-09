Emigrar a Europa: un paradisíaco país ofrece 70.000 euros por trabajar y vivir allí, ¿cómo aplicar?

Un pequeño pueblo de Suiza lanzó un nuevo programa para fomentar la llegada de inmigrantes al país, mediante la entrega de un incentivo de 70.000 euros a todas aquellas familias que decidan radicarse allí.

Se trata de Albinen, una pequeña ciudad montañosa que se ubica sobre el Valle del Ródano, a 1.300 metros sobre el nivel del mar. El pueblo ofrece uno de los paisajes más pintorescos de la región y se encuentra a menos de dos horas en tren de Berna, la capital del país.

Además, la iniciativa también ofrece otros beneficios para aquellos extranjeros que viajen con hijos. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

Un pueblo de Suiza ofrece 70.000 euros por emigrar al país



El gobierno de Albinen tiene como objetivo fomentar la llegada de extranjeros para reforzar el trabajo y repoblar el pueblo que se encuentra sobre la montaña.

En este marco, brindará un subsidio de 70.000 euros a las familias de cuatro personas que deseen vivir por 10 años en el país. Para acceder al beneficio, el solicitante no debe tener más de 45 años.

Las nuevas medidas para viajar a Suiza.

Además, deberán comprar o construir una casa de al menos 210.00 euros, que deberá ser utilizada como vivienda y no como un lugar para vacacionar.

Vale destacar que el programa también le brinda 9.300 euros adicionales por hijo. Mientras que aquellos adultos que viajen de forma soltera, podrán acceder a 21.000 euros.

No obstante, solo se le permitirá acceder a este beneficio a aquellos extranjeros que obtengan el permiso de establecimiento suizo tipo C. Es decir, aquellos que obtengan la ciudadanía de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio /EFTA).

¿Cuál es el salario mínimo en Suiza en 2023?



Suiza se convirtió en el país con los sueldos más altos a nivel internacional, a pesar de no tener un salario mínimo establecido. El sueldo promedio es de u$s 87.550 anuales, por lo que se obtendría alrededor de u$s 7.200 al mes.