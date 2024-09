El precio de las vacaciones 2025: cuánto sale viajar a Brasil en el próximo verano

El precio de las vacaciones 2025 será un tema clave para quienes quieren disfrutar del próximo verano en la playa. Con la llegada de la temporada alta, muchos se preguntan cuánto sale viajar a Brasil.



Desde vuelos hasta alojamiento, el precio de las vacaciones 2025 en destinos brasileños será determinante a la hora de organizar el viaje del próximo verano.



Cuánto sale viajar a Brasil en el verano 2025: pasajes de avión

Para entender los valores de un viaje al país sudamericano es importante conocer cuánto cuestan los vuelos y cómo varían según los meses del verano. A finales de diciembre, se pueden encontrar vuelos directos ida y vuelta a Río de Janeiro desde Buenos Aires desde $510.000, lo que equivale a aproximadamente US$ 372, según el sitio web Argentina Viajando.

En enero, los precios aumentan, comenzando desde $600.000, cerca de US$ 440. En febrero, los costos son similares a los de enero, aunque suelen ser un poco más altos, con los pasajes más baratos variando entre US$ 440 y US$ 480.

En cuanto a otros destinos, un pasaje a Florianópolis en enero tiene un precio aproximado de $460.000, mientras que un vuelo directo a San Salvador de Bahía ronda los $1.663.493.

Es relevante mencionar que estos precios provienen de la página Despegar, donde, en algunos casos, se combinan vuelos de diferentes aerolíneas, como:

JetSmart

Gol

Latam

Aerolíneas Argentinas.

Además, los precios mencionados solo incluyen equipaje de mano y carry on, sin considerar el equipaje de bodega.

Conocer los costos de los vuelos es esencial para organizar un viaje a Brasil durante el verano. (Foto: Unsplash)

Cuánto sale hospedarte en Brasil en el verano 2025

Si decidís visitar Río de Janeiro, los argentinos suelen optar por hospedarse en barrios como Copacabana, Ipanema o Barra da Tijuca. Acá te mostramos un panorama de los precios de alojamiento para enero.

Según datos de Airbnb, un departamento para dos personas a solo unas cuadras de la playa de Copacabana cuesta alrededor de US$ 300 por semana, lo que equivale a unos $473.700 al tipo de cambio del dólar tarjeta actual. También hay habitaciones disponibles para dos personas desde US$ 200, es decir, aproximadamente $315.800.

En Ipanema, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, los precios de los departamentos son más altos, comenzando desde US$ 400 hasta US$ 600, lo que se traduce en tarifas entre $974.400 y $1.461.600 por semana.

Por otro lado, Barra da Tijuca presenta los precios más elevados de las tres playas, con departamentos y hoteles que arrancan en US$ 450, aproximadamente $710.550.

Otros destinos brasileños, como Florianópolis, ofrecen una variedad de opciones de hospedaje, comenzando desde hoteles de 4 estrellas con tarifas que inician en US$ 800 la semana, equivalentes a $1.263.200.



Los argentinos que visitan Río de Janeiro suelen hospedarse en barrios como Copacabana, Ipanema y Barra da Tijuca. (Foto: Unplash)

¿Cuánto cuesta vivir en Brasil durante las vacaciones de verano?

Al igual que en otros grandes destinos turísticos, Brasil ofrece una variedad de opciones gastronómicas que se adaptan a diferentes presupuestos.



Tanto en Río de Janeiro como en Florianopolis, salir a almorzar cuesta entre R$25 y R$30 (alrededor de 4421 y 5305 pesos argentinos), mientras que una cena en un restaurante puede costar aproximadamente R$60 (unos 10.611).

Para aquellos que buscan opciones más económicas, los desayunos y meriendas rondan los R$25 (aproximadamente, 4421 pesos argentinos). En destinos como Bahía, la mayoría de las comidas viene incluida con el precio de los hoteles.