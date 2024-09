Cómo es el paradisíaco resort mexicano que está entre los 50 mejores hoteles del mundo y cuál es el precio de una habitación por noche

Ubicado en el corazón del Caribe, este resort mexicano logró destacar entre los 50 mejores hoteles del mundo del 2024, ya que combina lujo y exclusividad en un entorno totalmente paradisíaco.

¿Cómo es el paradisíaco resort mexicano que está entre los 50 mejores hoteles del mundo?

Chablé Yucatán, un resort ubicado en México, se encuentra en el puesto 16 de los World's 50 Best Hotels en 2024, ránking elaborado por más de 600 expertos del rubro, según un artículo de Time Out,

Este magnífico lugar ofrece una experiencia exclusiva que combina el encanto tradicional con el confort contemporáneo para disfrutar de tus vacaciones.

Desde su apertura en 2016, este hotel de la selva latinoamericana de Yucatán ha sido un refugio de bienestar de primer nivel, con un spa impresionante, opciones gastronómicas exquisitas y un lujo discreto en cada rincón.

"Chablé Yucatán es un lugar diseñado para que se entable un diálogo único y profundo con la belleza de los alrededores".

Además, "resguarda la grandeza aristócrata, los principios ancestrales de bienestar, el sabor y las tradiciones de la cultura Maya", mencionan en su web.

Chablé Yucatán ocupa el puesto 16 en el ranking de los World's 50 Best Hotels, destacándose como uno de los mejores resorts del mundo. (Foto: Instagram @chableyucatan)

Cuenta con 40 alojamientos que incluyen, desde casitas de un dormitorio con piscina privada y duchas al aire libre, hasta la majestuosa Villa Real, que cuenta con una arquitectura llamativa, una terraza extensa con piscina y un cine privado.

Además, Chablé Yucatán tiene un reconocimiento como el The Best Hotel in North America 2024 (el mejor hotel de América del Norte).

¿Cuál es el precio de una habitación por noche?

En Chablé Yucatán, los precios de las habitaciones por persona se ajustan a la exclusividad y el lujo que ofrece cada tipo de alojamiento:

Casita: este elegante espacio de 200 metros cuadrados, rodeado por la selva maya, dispone de una terraza privada, piscina exterior y un baño grande con ducha doble. Equipado con dos camas dobles, el precio por noche va desde los U$S 780 (alrededor de $ 959.400 a dólar blue).



Entre las 40 lujosas estancias del resort, las casitas de un dormitorio cuentan con piscinas privadas y duchas al aire libre. (Foto: Instagram @ chableyucatan)