Emigrar después de los 60 años: las 4 razones por las que aconsejan ir a vivir al exterior después de jubilarte si tenés ahorros

Tomar la decisión de emigrar después de los 60 años puede abrir un abanico de oportunidades que van más allá del simple cambio de residencia. Existen 4 razones por las que podés disfrutar tus años de retiro laboral en el exterior si tenés al alcance de la mano tus ahorros.

Esta etapa de la vida, a menudo marcada por la jubilación, puede ser el momento ideal para explorar nuevos horizontes y mejorar la calidad de vida. Para el sitio especializado de International Living, las razones para considerar esta opción son diversas:

Inflación

La inflación puede variar significativamente de un país a otro, y eso es un factor clave al considerar una mudanza. En lugares como Ecuador, un aumento del 10% en los servicios públicos puede parecer alarmante, pero en un contexto donde el costo de vida es mucho más bajo, ese incremento puede ser mínimo.

Por ejemplo, si tus gastos mensuales se incrementan de u$s 85 a u$s 93,50, el impacto anual es apenas de $102, lo que equivale al precio de dos botellas de whisky. Así, con ahorros de u$s 100,000, podrías disfrutar de una calidad de vida que se siente como si tuvieras u$s 1.000.000 en otras partes del mundo.



Con ahorros de u$s 100,000, en algunos países podrías vivir con una calidad de vida superior (Fuente: Freepik)

Las facilidades para emigrar

Hoy en día, ser expatriado es más sencillo que nunca gracias a Internet. Podés mantenerte conectado con tus seres queridos en Argentina a través de:

Videollamadas.

Acceder a comunidades online de expatriados y obtener consejos valiosos sobre los mejores destinos para jubilados.

Además, si tenés la posibilidad de trabajar online, podés generar ingresos en dólares mientras vivís en un lugar donde tu dinero rinde mucho más. Esta flexibilidad te permite disfrutar de una mejor calidad de vida sin perder el contacto con tus raíces.



Ser expatriado hoy es más fácil gracias a la tecnología que permite comunicación instantánea y constante (Fuente: Freepik)

La estabilidad del dólar

Aunque la situación puede cambiar, actualmente el dólar fuerte ofrece oportunidades únicas para los argentinos con ahorros.

Por ejemplo, en Italia, a poco más de una hora de Roma, podés encontrar casas renovadas de tres dormitorios por alrededor de u$s 80.000, un precio mucho más accesible que hace unos años.

Este fenómeno se repite en varios países, permitiéndote acceder a propiedades y estilos de vida que serían inalcanzables en Argentina. Aprovechar esta coyuntura puede significar una mejora sustancial en tu calidad de vida durante la jubilación.



Países que buscan atraer jubilados

Muchos países están modificando sus políticas migratorias para atraer jubilados extranjeros. Algunos de ellos ofrecen:

Visas especiales

Beneficios fiscales

Descuentos significativos en servicios de salud y entretenimiento.

Estos programas están diseñados para facilitar tu mudanza y adaptación, brindándote acceso a atención médica de calidad y un estilo de vida confortable a un costo menor.

Países como Portugal, Panamá o Malasia, por ejemplo, han implementado iniciativas para que jubilados como vos puedan establecerse fácilmente y disfrutar de sus años dorados en un entorno acogedor y económicamente favorable.