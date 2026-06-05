Misterio en Marte: algo destruyó una nave de la NASA y nadie sabe qué fue.

En esta noticia Una década de descubrimientos que marcó la exploración de Marte

Una misión espacial de la NASA en Marte, que durante más de una década aportó información clave, llegó a un final inesperado tras un incidente que todavía desconcierta a los especialistas. La nave operaba con normalidad cuando un evento repentino interrumpió definitivamente las comunicaciones con los equipos en la Tierra.

El problema se produjo durante una maniobra rutinaria realizada a baja altitud sobre el planeta rojo. Antes de desaparecer de los sistemas de seguimiento, todos los indicadores técnicos mostraban un funcionamiento estable, sin señales que anticiparan una falla de gran magnitud.

Cuando el vehículo espacial a cargo de la misión reapareció tras atravesar una zona sin contacto directo con los controladores, ya no respondía a ninguna instrucción. Las evaluaciones posteriores revelaron que había sufrido una alteración severa que modificó por completo su comportamiento en vuelo, generando un auténtico misterio espacial.

Los análisis preliminares indicaron que la nave comenzó a girar de manera descontrolada a una velocidad inusual. Esa situación provocó un rápido consumo de energía y obligó a la activación de mecanismos automáticos de protección, aunque el sistema ya no pudo recuperar la comunicación con la misión.

Una década de descubrimientos que marcó la exploración de Marte

Los expertos todavía no lograron determinar qué originó la secuencia que terminó con el proyecto. Mientras continúan las investigaciones, la agencia espacial trabaja en un informe técnico que buscará reconstruir los últimos momentos de funcionamiento del aparato.

El explorador autónomo quedó averiado de manera inesperada y se desconocen los motivos (Fuente: archivo).

Durante más de once años, el explorador reunió información fundamental sobre la atmósfera marciana. Sus instrumentos permitieron estudiar cómo la actividad solar influye en la pérdida progresiva de gases que alguna vez ayudaron a proteger al planeta.

Entre sus aportes más destacados figura el seguimiento de una gigantesca tormenta de polvo que cubrió gran parte de Marte en 2018. Además, cumplió una función estratégica al servir como enlace para transmitir información enviada por vehículos que recorren la superficie marciana.

El cierre definitivo de la misión marca el final de una etapa relevante para la exploración del sistema solar. Aunque la nave dejó de operar, la enorme cantidad de datos obtenidos seguirá siendo utilizada por investigadores que buscan comprender la evolución y las condiciones ambientales del planeta rojo.