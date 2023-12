El país de ensueño con salarios de u$s 2400 que ofrece trabajo remoto y es de los más felices del mundo

Diversas circunstancias empujan a una persona a emigrar de su país de origen. Ya sea por nuevas oportunidades laborales o la búsqueda de mayor prosperidad económica, miles de argentinos optan por iniciar un nuevo camino en el exterior.

Los destinos elegidos, por lo general, son Estados Unidos, Canadá o diferentes países de Europa, como España o Italia. Sin embargo, también hay otros sitios que invitan a los extranjeros a residir durante un determinado período de tiempo.

Ese es el caso de Dinamarca, sitio que cuenta con una excelente calidad de vida , siendo el segundo lugar más feliz del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad, y el cuarto en ostentar uno de los índices más bajos en cuanto a la criminalidad .



Emigrar a Dinamarca: ¿cuáles son los puntos atractivos de este país europeo?

Dinamarca es un destino modelo, no solo por la tranquilidad o paz social que caracteriza a sus habitantes, sino también en cuestiones ligadas al empleo, educación, salud, calidad medioambiental (las bicicletas son el medio de transporte más utilizado ), entre otras cuestiones.

Según expresó el sitio "Better Life", cerca del 74% de las personas de 15 a 64 años tienen un empleo remunerado . Además, solo el 1% de los trabajadores "tienen un horario de trabajo remunerado muy largo" , marcando una postura de flexibilidad laboral.

"Se trabajan 37 horas a la semana, hay 5 semanas de vacaciones por año y los salarios son de los más altos de Europa" , destacó el portal "YoMeAnimo".



No obstante, otro punto a favor de la sociedad danesa, es que la esperanza de vida, de acuerdo a diferentes relevamientos, es de 82 años.

Emigrar a Europa: ¿cuál es el salario promedio en Dinamarca?

Según lo establecido por el gobierno de Dinamarca, el salario por hora ronda entre los u$s 12 a u$s 16. Teniendo en cuenta que se trabajan 37 horas a la semana, un sueldo mensual puede ubicarse entre u$s 1.776 a u$s 2.368.

Ahora bien, el sitio especializado aclaró que, descontándole los impuestos , puede quedar por debajo de los u$s 2.000. " Como en todos los países, los salarios dependen del sector donde quieran o puedan trabajar ", esclarecieron.

¿Cuánto se gasta por mes en Dinamarca?

Según este mismo portal, en Dinamarca se gastan, aproximadamente, u$s 1.008 por mes. El monto se desglosa de las siguientes inversiones:

Alquiler: u$s 592

Transporte: u$s 61

Comida: u$s 207

Extras: u$s 148

¿Cuáles son los requisitos para emigrar a Dinamarca?

Los argentinos tienen la posibilidad de obtener la visa "Working Holiday" para residir, por un año, y trabajar, durante al menos 9 meses .

Requisitos