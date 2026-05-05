Este martes, 5 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con Los Vicios suele reflejar tentaciones, excesos o hábitos que afectan tu equilibrio y autocontrol. También puede ser una advertencia para revisar límites, sanar dependencias y elegir opciones más saludables. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.