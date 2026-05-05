La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este martes, 5 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4722 (Loco). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un loco simboliza caos interno, impulsividad y miedo a perder el control. Refleja una etapa de cambios que desafía normas y te invita a escuchar la intuición sin descuidar límites. También puede aludir a libertad y espontaneidad: una parte tuya quiere arriesgarse, explorar y empezar de cero. El sueño aconseja canalizar esa energía con claridad de metas y apoyo emocional.