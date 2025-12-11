Cuando se piensa en la playa, las miradas suelen dirigirse hacia lugares con aguas cristalinas, arena blanca y con costas son amplias. Sin embargo, el Argentina esconde un destino que se asemeja a esas playas caribeñas y paradisíacas que se posiciona como un lugar perfecto para una escapada o vacaciones tranquilas.

¿Dónde queda el “Caribe argentino”?

Este paraíso se llama San Miguel y está ubicado en el centro-norte de la provincia de Corrientes, a unos 165 kilómetros de la capital provincial. Su entorno combina playas amplias, aguas transparentes y lagunas de tonos turquesa, enmarcadas por palmares y montes.

Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes

Uno de los puntos más concurridos es el Balneario Municipal “Cacique Irá”, que cuenta con paradores, muelles, áreas de camping y espacios para pasar el día frente al agua.

¿Qué hacer en San Miguel?

San Miguel es ideal para quienes aman la naturaleza y las actividades al aire libre . Entre las opciones más elegidas se destacan:

Pesca deportiva de especies como dorado, boga y pacú.

Cabalgatas y caminatas guiadas por senderos naturales.

Paseos en kayak por espejos de agua apacibles.

Avistaje de fauna típica del Litoral: carpinchos, aves playeras, garzas y chajás.

Astroturismo, gracias a la baja contaminación lumínica que permite observar el cielo nocturno en todo su esplendor.

Ministerio de Turismo de Corrientes

La oferta gastronómica es otro punto fuerte. Se pueden probar platos típicos correntinos como chipá, empanadas caseras, pescado de río y carnes a las brasas , todo acompañado por la hospitalidad característica de la región.

Para los amantes de la fotografía, las primeras horas del día son ideales para capturar postales únicas. Además, la tranquilidad del pueblo lo convierte en un destino seguro y amigable para familias, parejas y viajeros solitarios.

¿Cómo llegar a San Miguel desde Buenos Aires?

San Miguel se encuentra a 971 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a unas 12 horas en auto. El recorrido se realiza por la Ruta Nacional 12, que luego conecta con la Ruta Provincial 27 hasta llegar al casco urbano.