Chau reposeras de playa tradicionales: la tendencia se impone para este verano 2026 y es más cómoda

Para quienes buscan un lugar seguro, tranquilo y con clima veraniego asegurado sin alejarse demasiado de Argentina, Torres vuelve a posicionarse como uno de los destinos más tentadores del sur de Brasil.

Esta ciudad costera, ubicada en el extremo norte del litoral gaúcho, combina playas amplias, un mar sorprendentemente cálido y un entorno natural imponente que la transforma en una opción ideal para familias y viajeros que quieren descansar, desconectar y sumar un toque de aventura.

Playas cálidas y ambiente familiar: por qué cada vez más argentinos eligen Torres

Mientras otros balnearios del sur brasileño suelen ofrecer aguas más frescas, Torres rompe el molde: entre diciembre y marzo, las temperaturas del mar se vuelven mucho más agradables, lo que la convierte en un imán para quienes viajan con chicos o buscan playas tranquilas.

Playa Torres

Las más elegidas son Praia Grande, Prainha y Praia da Cal, tres extensas franjas de arena con oleaje suave, guardavidas y sectores ideales para pasar el día sin preocupaciones.

A todo eso se suma un paisaje poco común en la región: acantilados, morros volcánicos y vegetación costera, que le dan un carácter único frente a otros destinos del sur.

Naturaleza, aventura y uno de los festivales más impactantes de la región

Cada otoño, la ciudad se convierte en escenario del Festival Internacional de Balonismo, uno de los encuentros de globos aerostáticos más importantes de Sudamérica. El cielo se llena de colores y miles de visitantes llegan para vivir vuelos, espectáculos y postales inolvidables.

Para los que prefieren la aventura a pie, hay opciones para todos los niveles:

Caminatas al Morro do Farol con vistas panorámicas del Atlántico.

Recorridos por el icónico Parque da Guarita, considerado uno de los parques naturales más lindos del litoral gaúcho.

Senderos costeros que permiten contemplar acantilados, piscinas naturales y miradores fotográficos.

Gastronomía local y clima

La escena culinaria de Torres es simple y auténtica: pescados frescos, camarones, pastel de siri y moquecas adaptadas al estilo gaucho . En la costanera abundan los bares, cafés y heladerías, perfectos para las noches cálidas del verano.

El clima es otro punto fuerte. Entre diciembre y marzo, las temperaturas rondan los 26°C a 30°C, con días soleados y brisas suaves que hacen muy llevaderas las jornadas de playa.

Cómo llegar: rápido y sencillo desde Argentina