Uruguay volvió a posicionarse como líder regional en materia de calidad de vida, según el ranking 2025 del Numbeo Quality of Life Index, la base de datos colaborativa más consultada del mundo sobre condiciones de vida. La nación rioplatense no solo encabeza la lista en América Latina, sino que además supera a países considerados potencias globales, como China, y se ubica dentro de los mejores puestos a nivel mundial.

Además del liderazgo regional, el informe de Numbeo 2025 muestra que Uruguay mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en bienestar, consolidando mejoras iniciadas en la última década

¿Qué país encabeza la calidad de vida en América Latina según Numbeo?

De acuerdo con el informe Numbeo 2025, Uruguay ocupa el primer puesto regional con un índice de 139,81, una puntuación que se destaca ampliamente frente al resto de los países latinoamericanos evaluados.

El ranking mide nueve variables como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, tráfico y tiempos de traslado, contaminación, clima, vivienda y calidad del entorno urbano.

En ese conjunto, Uruguay logra un rendimiento equilibrado que le permite mantenerse como referencia regional.

¿Por qué Uruguay lidera el ranking de calidad de vida?

El país se destaca por:

Estabilidad política y social, muy superior a la media latinoamericana.

Bajos índices de criminalidad en comparación con la región.

Sistema de salud accesible y con buenos niveles de cobertura.

Entorno ambiental favorable, con un clima moderado y menor contaminación.

Servicios urbanos eficientes y una infraestructura en constante mejora.

Aunque su poder adquisitivo no es el más alto del mundo, el balance general posiciona a Uruguay como el país latinoamericano con mejores condiciones para vivir, trabajar y desarrollarse.

Ranking: los países de América Latina con mejor calidad de vida en 2025

Según Numbeo, así quedó conformado el top regional:

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Bolivia

Perú

Venezuela

El informe también muestra fuertes contrastes: mientras Uruguay lidera, países como Venezuela, Perú y Bolivia se ubican entre los puestos más bajos debido a dificultades económicas, problemas de infraestructura y altos niveles de inseguridad.

¿Cómo se posiciona Uruguay frente al resto del mundo?

Uruguay no solo domina el ranking regional, sino que figura dentro del Top 50 mundial, compartiendo lugar con países desarrollados como:

Luxemburgo

Países Bajos

Dinamarca

Suiza

Finlandia

Nueva Zelanda

Australia

Estados Unidos

Japón

España

Con estos resultados, Uruguay se consolida como una de las naciones con mejor calidad de vida fuera del eje europeo-oceánico, y como el país latinoamericano que más se acerca a los estándares internacionales de bienestar.