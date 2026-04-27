La localidad de Agaete, situada en el noroeste de Gran Canaria, ha sido reconocida por la ONU Turismo como uno de los pueblos más destacados a nivel mundial. Este destino español se caracteriza por captivar a los viajeros debido a su rica historia y sus paisajes sobresalientes. Ubicado entre montañas volcánicas, Agaete se ha consolidado como uno de los destinos más valorados del archipiélago canario. Además, su tradición agrícola y su modelo de turismo sostenible contribuyen a preservar la esencia de la vida rural en Canarias. De este modo, este pequeño pueblo impresiona por su singular fusión de paisajes naturales, arquitectura tradicional y un entorno que propicia el descanso. Sus calles blancas, su puerto pesquero y sus acantilados lo estipulan como una joya del turismo rural y costero. Agaete ha sido reconocido por la ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages 2025. Esta distinción se otorga a las localidades rurales que demuestran un compromiso excepcional con la sostenibilidad y la autenticidad. Asimismo, se han contemplado más de 250 comunidades a nivel global que aplican una gestión sostenible en sus prácticas turísticas. Se trata de una iniciativa diseñada para resaltar pueblos que sirven de modelo dentro del ámbito del turismo rural, al poseer bienes culturales y naturales que garantizan la preservación de tradiciones y cultura. Agaete ofrece una experiencia que combina naturaleza, historia y cultura. Entre sus principales atractivos se encuentran: