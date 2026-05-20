La localidad de Agaete, situada en el noroeste de Gran Canaria, ha recibido el reconocimiento de la ONU Turismo como uno de los pueblos más destacados del mundo. Este destino español se caracteriza por atraer a los viajeros debido a su rica historia y paisajes impresionantes.

Ubicado entre montañas volcánicas, se ha consolidado como uno de los destinos más apreciados del archipiélago canario. Además, su tradición agrícola y su modelo de turismo sostenible contribuyen a la preservación de la esencia de la vida rural canaria.

Así, este pequeño pueblo se destaca por su singular fusión de paisajes naturales, arquitectura tradicional y un entorno propicio para el descanso. Sus calles encaladas, su puerto pesquero y sus acantilados lo convierten en una auténtica joya del turismo rural y costero.

Reconocido por la ONU | El mejor pueblo del mundo queda en el país: destaca por sus impresionantes playas y montañas (Fuente: Turismo de Gran Canaria).

Reconocimiento de la ONU: agaete, uno de los mejores pueblos

Se trata de una iniciativa que busca destacar aquellos pueblos que son un ejemplo dentro del turismo rural con bienes culturales y naturales en los que se preservan las tradiciones y la cultura.

Agaete ha sido reconocido por la ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages 2025.

Asimismo, ya se encuentran contempladas más de 250 comunidades de todo el mundo que realizan una gestión sostenible del turismo.

Reconocido por la ONU | El mejor pueblo del mundo queda en el país: destaca por sus impresionantes playas y montañas (Fuente: Turismo de Gran Canaria).

Lugares de interés en Agaete

La localidad de Agaete se erige como un destino que fusiona de manera excepcional naturaleza, historia y cultura. Entre sus principales atractivos destacan:

Valle de Agaete: un entorno de frutales, pinares y manantiales medicinales, perfecto para los entusiastas del senderismo y del turismo rural.

un entorno de frutales, pinares y manantiales medicinales, perfecto para los entusiastas del senderismo y del turismo rural. Necrópolis de Maipés: un yacimiento arqueológico guanche que alberga más de seiscientos enterramientos, testimonio destacado de la historia prehispánica de la isla.

un yacimiento arqueológico guanche que alberga más de seiscientos enterramientos, testimonio destacado de la historia prehispánica de la isla. Puerto de las Nieves: el antiguo enclave marinero donde las casas blancas se entrelazan con el azul del mar, siendo el escenario ideal para disfrutar de terrazas con vistas al océano y degustar pescado fresco.

el antiguo enclave marinero donde las casas blancas se entrelazan con el azul del mar, siendo el escenario ideal para disfrutar de terrazas con vistas al océano y degustar pescado fresco. Playas y acantilados: desde las playas urbanas hasta las más vírgenes y nudistas, todas ellas rodeadas de espectaculares riscos como los de Faneque y Tirma. Esta zona alberga el famoso Dedo de Dios, una aguja volcánica que se alza sobre el océano Atlántico.

desde las playas urbanas hasta las más vírgenes y nudistas, todas ellas rodeadas de espectaculares riscos como los de Faneque y Tirma. Esta zona alberga el famoso Dedo de Dios, una aguja volcánica que se alza sobre el océano Atlántico. Ermita de las Nieves: construida en el siglo XVII, resguarda en su interior un tríptico flamenco de gran valor histórico, dedicado a la patrona del lugar.

construida en el siglo XVII, resguarda en su interior un tríptico flamenco de gran valor histórico, dedicado a la patrona del lugar. La Casa Fuerte y la iglesia de la Concepción: ambos elementos son símbolos del patrimonio histórico del municipio y han sido declarados Bien de Interés Cultural.

ambos elementos son símbolos del patrimonio histórico del municipio y han sido declarados Bien de Interés Cultural. Huerto de las Flores: un jardín botánico que cuenta con más de cien especies exóticas, ideal para pasear entre aromas y colores tropicales.

Rutas en coche desde localidades cercanas

Desde el sur de la isla (Maspalomas o Puerto Rico): el recorrido dura alrededor de una hora y media , siguiendo la GC-1 hacia Las Palmas y enlazando luego con la GC-2 .

el recorrido dura alrededor de , siguiendo la hacia Las Palmas y enlazando luego con la . Desde Arucas o Gáldar: el viaje no supera los 20 minutos por la misma vía ( GC-2 ), lo que hace que sea una escapada perfecta de medio día.

el viaje no supera los por la misma vía ( ), lo que hace que sea una escapada perfecta de medio día. Desde Las Palmas de Gran Canaria: se encuentra a unos 35 kilómetros, con un trayecto de aproximadamente 40 minutos en coche. Se debe tomar la GC-2 en dirección noroeste, una carretera costera con vistas al mar que conduce directamente al municipio.

buena conectividad y su entorno natural único