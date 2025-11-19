A menos de una hora y media de Capital, se ubica este emprendimiento familiar que tiene casi 15 años y se erige como una de las mejores parrillas de campo a solo unos pocos kilómetros de San Andrés de Giles , en Azcuénaga, Provincia de Buenos Aires, pero que también ofrecen precios más que accesible.

Esta emblemática esquina guarda relación con la familia desde 1885, ya que son la cuarta generación que está al frente del restaurante. El padre de los actuales dueños falleció y dejó a su cargo este comercio que busca mantener la esencia de la zona y poner en valor una esquina antigua que supo ser un almacén de ramos generales.

¿Cuál es y qué comer en la parrilla más conocida de Azcuénaga?

Azcuénaga es un clásico pueblo bonaerense impulsado por una estación ferroviaria en una zona donde se produjo el último encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga . Sin embargo, con el desguace de las vías férreas y la pandemia, estas zonas se vieron obligadas a reiventarse para subsistir.

En este sentido, El Almacén surge como un emprendimiento gastro-turístico creado hace más de 10 años por la familia Coarasa cuyos diez hermanos trabajan todos para atender y potenciar el negocio. “El restaurante genera el turismo rural del pueblo”, explicó uno de los dueños y remarcó que buscan impulsar la actividad de la zona .

El asado es un clásico de este restaurante de campo.

Este clásico restaurante de campo ofrece un menú de pasos de $ 35.000 que incluye empanadas, picadas, milanesas, carne, provoleta, buñuelos y algunos postres como flan, panqueque y budín de pan. Esta propuesta incluye una bebida, aunque en fechas especiales hay una opción de $ 20.000 que incluye un plato clásico o una propuesta bien casera como pasta, pescado o guisos.

La otra alternativa es comer a la carta.

¿Dónde queda y cómo llegar al restaurante de campo El Almacén?

La mejor forma de llegar desde Capital a Azcuénaga es por la Autopista Panamericana tomando el Ramal Pilar y luego empalmar la ruta 193 hacia la localidad donde se ubica este restaurante, aunque siempre se recomienda utilizar alguna aplicación .

Ubicación: Av. Pedro Terren S/N, B6721ACA Azcuénaga, Provincia de Buenos Aires

Horario: fines de semana de 12 a 17 y viernes y sábado por la noche a partir de las 20:30 horas.

Contacto: 11-5960-6337

Fin de semana largo: otras opciones ideales para disfrutar en familia o con amigos

Banda

El restaurante del Monumental, la cancha de River Plate, inauguró sus Noches de Copas donde los hinchas del club de Núñez podrán disfrutar un ciclo mensual donde participan los bartenders más conocidos de Buenos Aires y presentan una carta de cócteles creada especialmente para esa edición con un sello especial.

Estos eventos están pensados para salir de la rutina habitual: preparaciones que no están en la carta, invitados que traen su estilo y un clima relajado que muestra otra versión de Banda, más vinculada a la coctelería y a planes nocturnos que empiecen más temprano.

Fórmula 1 y jueguitos

Entre luces, música, gastronomía y juegos, Ronda, el multiespacio de comidas y entretenimiento creado en el DOT, se transformó en uno de los polos de entretenimiento más originales de la ciudad. Bowling, minigolf, simuladores de carrera, fichines, cócteles, DJs, cenas y afters .

Ronda combina más de 5.000 m² cubiertos y 1.500 m² al aire libre con gastronomía, entretenimiento y arte que incluyen los nuevos juegos de Sacoa, los simuladores de IronDriver y los bowling de Paloko. Bingo, karaoke y los mejores platos

Las picadas son otra alternativa para los restaurantes de campo

Bingo, karaoke y los mejores platos

ORNO, la cantina ítalo-pop ubicada Palermo, ofrece experiencias que combinan gastronomía, música y juego . El miércoles 19 de noviembre, el ciclo Fuera de Serie presenta una nueva edición con Félix Babini, de Mad Pasta.

La semana continúa con los icónicos Drag Bingo, el jueves 20 de noviembre a las 22 horas y el viernes 21 habrá Karaoke bajo la dirección de Flow Gateño, que “invita a soltar la voz entre brindis y ovaciones de mesa en mesa" .

La noche de copas en Banda es un evento diferente en River.

También el jueves 20 de noviembre, desde las 19 h, se podrá disfrutar de CIMA Beat: un ciclo que invita a brindar con cócteles originales, música de DJ Nat Kat y el ambiente y la energía del rooftop bar.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo