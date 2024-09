Costo de vida: los 2 países de Sudamérica que están entre los 5 más baratos para vivir, según los expertos

Cuando se trata de elegir un destino económico para mudarse, el costo de vida es un factor clave. Según los expertos, hay 2 países de Sudamérica que figuran entre los 5 más baratos del mundo para vivir.



Basados en un informe de Numbeo, que compara el costo de vida entre diferentes países, se ha elaborado una lista con los destinos más económicos a nivel mundial.



Descubrí cuáles son estos 2 países sudamericanos, recopilados por el sitio Visit World Today, que se destacan por su bajo costo, ideales para quienes buscan opciones más económicas para vivir.



Bolivia

Bolivia se posiciona en el segundo lugar entre los destinos más económicos para vivir, atrayendo a expatriados por su gente acogedora y la riqueza de sus paisajes, que van desde la jungla hasta las alturas de los Andes.

Con un presupuesto de menos de $ 625.000 (U$S 500), se puede llevar una vida muy cómoda, mientras que los bolivianos suelen gastar menos de $ 200.000 (U$S 150)al mes.

El costo de vida es realmente accesible: una botella de vino local cuesta menos de $ 4000 (U$S 3), los vuelos dentro del país rondan los $ 35.000 (U$S 27), y un almuerzo en un restaurante apenas llega a los $ 2500 (U$S 2).

Bolivia es el segundo país más barato de Sudamérica para vivir, según expertos. (Foto: Freepik)

Argentina

Argentina se posiciona como el quinto país entre los más económicos para vivir.

Nuestro país se destaca por su impresionante diversidad natural, un estilo de vida tranquilo y una rica oferta cultural.

Argentina se encuentra entre los 5 países más baratos para vivir en el mundo. (Foto: Pixabay)

Para los inmigrantes, el país ofrece beneficios como diversas opciones de visa y un costo de vida entre un 50-60% más bajo que en Estados Unidos, con alquileres hasta un 75% más económicos que en otros países.

Además, el país es un destino gastronómico que tiene precios muy accesibles. Inmigrantes y locales pueden disfrutar de una vida cómoda por un costo relativamente bajo:

El costo de una empanada es menos de $ 1300 (U$S 1).

Un capuchino ronda los $ 3000 (U$S 2).

Una pizza grande en un restaurante cuesta alrededor de $ 15000 (U$S 10).

Alguien solo puede vivir con $ 1.250.000 - $ 1.625.000 (U$S 1000 y U$S 1300) al mes.

Una pareja puede vivir con un presupuesto de entre $ 1.875.000 - $ 2.250.000 (U$S 1500 y U$S 1800) mensuales.

Los países con el costo de vida más bajo en 2024

El costo de vida representa el dinero necesario para mantener un nivel de comodidad que incluye gastos como comida, vivienda, impuestos y atención médica.

Algunos países ofrecen un costo de vida significativamente bajo, lo que los convierte en opciones atractivas para emigrar. Según el portal Numbeo, los 5 países más económicos son: