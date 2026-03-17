La estabilidad global ya no se da por sentada. El aumento de los conflictos, la tensión entre potencias y el crecimiento del gasto militar han reconfigurado el mapa geopolítico. En este contexto, la seguridad dejó de ser un dato fijo para convertirse en una variable en constante cambio. En ese escenario, cobra relevancia saber cuáles son los países más seguros del mundo si se produjera una crisis global. Un análisis basado en el Global Peace Index 2025, elaborado por el Institute for Economics & Peace y difundido por , permite identificar qué territorios ofrecen mayor protección. También revela en qué posición se encuentra España en el ranking global de paz. El ranking sitúa a Islandia como el país más seguro del mundo, una posición que mantiene desde hace más de una década gracias a su baja criminalidad, ausencia de conflictos y escasa militarización. Según el informe del Institute for Economics & Peace, este país lidera el índice desde 2008. Detrás aparecen Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza, todos con altos niveles de estabilidad institucional y baja implicación en conflictos internacionales. A ellos se suman países como Portugal, Dinamarca y Finlandia, lo que confirma una tendencia clara: Europa occidental y ciertas economías del Pacífico concentran los niveles más altos de paz. El artículo destaca que estos territorios comparten características clave: aislamiento geográfico en algunos casos, neutralidad histórica en otros y una fuerte cohesión interna que reduce el riesgo de inestabilidad. España ocupa el puesto 25 en el Global Peace Index 2025, lo que la ubica dentro del grupo de países con alto nivel de paz. Este dato la sitúa por encima de muchas economías relevantes y dentro de una de las regiones más estables del mundo. El informe señala que Europa occidental sigue siendo una de las regiones más pacíficas del planeta, aunque con matices. La guerra en Ucrania y el aumento del gasto en defensa han deteriorado algunos indicadores en los últimos años. Aun así, países como España mantienen niveles sólidos de seguridad interna y estabilidad social. Estar en esa posición implica que España ofrece un entorno relativamente seguro en términos de violencia interna, criminalidad y estabilidad institucional, pero no queda completamente aislada de las tensiones geopolíticas del continente. La cercanía a conflictos internacionales y la pertenencia a alianzas estratégicas también forman parte del análisis. El dato más relevante del informe no es solo el ranking, sino la tendencia. El nivel medio de paz global cayó un 0,36% en 2025, según el Global Peace Index, lo que marca una de las caídas sostenidas más prolongadas desde que se elabora el índice. Además, el informe indica que existen 59 conflictos activos en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Este dato refleja un aumento significativo de la inestabilidad global y una mayor fragmentación del orden internacional. Otro factor clave es la internacionalización de los conflictos. El estudio señala que 78 países están involucrados en conflictos fuera de sus fronteras, lo que evidencia que las tensiones ya no son locales, sino globales. A esto se suma el aumento de la militarización. Más de 100 países han incrementado su inversión en defensa en los últimos años. Este escenario redefine el concepto de seguridad. Ya no basta con tener estabilidad interna, también importa la capacidad de mantenerse al margen de conflictos internacionales. En ese contexto, los países mejor posicionados en el ranking global de paz no solo son los más seguros hoy, sino también los que presentan mayor resiliencia ante una eventual guerra mundial.