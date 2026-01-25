Se despide el dólar: restringen estas operaciones en una decena de países y tiembla Estados Unidos,

En varias economías,, el uso del dólar se ha reducido notablemente. Más que una medida inesperada, se trata de una dinámica que en el último tiempo gana terreno y que, para algunos, puede transformar las prácticas habituales. No es una crisis repentina, sino el resultado de políticas que promueven el uso de divisas locales.

Lo interesante es que este fenómeno no surge de la nada, sino como parte de un ajuste estratégico que distintos países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el bloque postsoviético, vienen implementando en los últimos años. La influencia del dólar retrocede en ciertas operaciones, aunque todavía está lejos de desaparecer.

Lo que parece un cambio gradual encierra una razón más profunda: estos países buscan fortalecer su soberanía financiera y correr el foco del dólar. En la práctica, esto implica redefinir cómo se pagan importaciones, exportaciones y acuerdos bilaterales.

Este fenómeno en torno al dólar surge como un ajuste estratégico. (fuente: archivo)

Estos países avanzan con la desdolarización y limitan el uso del dólar

Varios países de la CEI, como Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Moldavia y Turkmenistán, avanzaron en acuerdos para reducir el uso del dólar en transacciones bilaterales, con un mayor peso de las monedas locales.La medida ya se refleja en un mayor uso de monedas locales en el comercio entre los miembros, y apunta a reforzar economías regionales y disminuir la exposición a sanciones externas.

Este cambio forma parte de una estrategia coordinada: al reemplazar al dólar, buscan reducir su dependencia, desafiar su peso en el comercio regional y promover sistemas financieros más autónomos. La desdolarización, lejos de ser solo un gesto simbólico, abre espacio para mecanismos de pago propios y nuevas formas de liquidación regional.

Países que redujeron las operaciones con el dólar estadounidense

Rusia

Bielorrusia

Kazajistán

Armenia

Azerbaiyán

Uzbekistán

Kirguistán

Tayikistán

Moldavia

Turkmenistán

Retrocede el dólar: las consecuencias para EE.UU

La disminución del uso del dólar en la CEI representa un ajuste que podría resignificar el papel de la principal divisa global. Aunque el dólar sigue siendo dominante, una caída en su demanda internacional podría erosionar su posición con el tiempo.

Una decenas de países restringen el dólar. (fuente: archivo)

Para Estados Unidos, que se beneficia del dólar como herramienta económica y política, la desdolarización constituye un desafío importante. Si otros países siguen la tendencia, el dólar podría perder parte de su peso como divisa de reserva y como instrumento de influencia financiera global.