Siria, Palestina, Irán o Irak son de los destinos más peligrosos, de acuerdo a informes internacionales ante los conflictos armados que se viven. Sin embargo, ahora un exagente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) afirmó que hay otro país que es mucho más peligroso. John Kiriakou se basó en su experiencia después de trabajar en la agencia estadounidense entre 1990 y 2004 y en su paso como jefe de Operaciones Antiterroristas en Pakistán. De esta manera, le contó al medio británico LADbible cuál fue la nación que no lo dejaba dormir tranquilo. Entre las diferentes naciones en las que estuvo Jhon, remarcó que Yemen es “el país más peligroso del mundo” actualmente. “Cada vez que fui, fue peor que la vez anterior”, aseguró acerca de las cinco ocasiones que fue. Por ejemplo, relató que las condiciones para los turistas son tan extremas que solo pueden alojarse en un único hotel, el cual está rodeado de muros de diez metros de altura para aguantar las explosiones. También recordó la vez que seis diplomáticos de Corea del Sur fueron emboscados desde el aeropuerto al hotel y asesinados. Posteriormente, oficiales de inteligencia surcoreanos acudieron para investigar el hecho y también resultaron muertos a manos de residentes locales. “¡Ese es un país bastante peligroso!”, remarcó. Más allá de que Yemen le pareció a Kiriakou el país más peligroso de todos, también destacó que no se trata de un solo foco de peligro, sino que son muchas zonas críticas dentro de Medio Oriente. En la actualidad, Israel mantiene un combate contra el grupo Hezbollah en el sur del Líbano; los talibanes de Afganistán continúan en guerra con Pakistán; o la guerra civil en Siria entre las Fuerzas Democráticas Sirias y el gobierno interino de Ahmed al Sharaa. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza informó en 2025 que habían muerto más de 70.000 personas producto de 21 meses de guerra por ataques aéreos israelíes. Un índice de la organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados mostró cuáles son los 10 países más peligrosos del mundo en la actualidad. El informe se basa en cuatro indicadores: mortalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica de los conflictos y cantidad de grupos armados. Así quedó el ranking: