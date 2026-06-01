Los hoteles cápsula son tendencia en España: ofrecen hospedaje por menos de 25 euros en el centro de Madrid.

Los hoteles cápsula se han convertido en una de las opciones de alojamiento más buscadas por quienes desean visitar Madrid sin gastar grandes sumas de dinero. Con tarifas por menos de 25 euros por noche, estos establecimientos ofrecen una alternativa moderna, funcional y económica para turistas y viajeros de corta estancia.

Uno de los ejemplos es Min Hostel Capsules. El alojamiento apuesta por un concepto práctico que combina privacidad, comodidad y buena conexión con distintos puntos de la capital española, permitiendo acceder fácilmente a zonas de interés de la ciudad.

Cómo es la propuesta de hospedaje de Min Hostel Capsules

Min Hostel Capsules se presenta como un alojamiento moderno y funcional pensado para viajeros que buscan comodidad a un precio accesible. Su propuesta se basa en cápsulas individuales y dobles diseñadas para garantizar privacidad y descanso, tanto en estancias breves como en viajes de varios días.

Cada espacio dispone de cama cómoda, iluminación propia, enchufes, aire acondicionado y calefacción. Además, el establecimiento ofrece conexión WiFi gratuita en todas sus instalaciones y proporciona toallas a los huéspedes.

Entre los servicios disponibles figuran recepción abierta las 24 horas, servicio de habitaciones, guarda equipajes, asistencia para excursiones y venta de entradas, cocina compartida, registro privado de entrada y salida, además de aparcamiento.

Los hoteles cápsula se han convertido en una de las opciones de alojamiento más buscadas. Sitio web Min Hostel Capsules

Las distintas opciones de cápsulas y habitaciones

Habitación Doble

La habitación doble cuenta con una cama doble, aire acondicionado, tetera y cafetera, zona de comedor y armario. Dispone de baño compartido y una superficie de 10 metros cuadrados.

Habitación Individual

La habitación individual incluye una cama individual, aire acondicionado, zona de comedor y armario. También cuenta con baño compartido y una superficie de 10 metros cuadrados.

Litera en habitación compartida mixta

Esta modalidad ofrece una cama individual en litera dentro de una habitación compartida mixta. Dispone de baño compartido y una superficie de 10 metros cuadrados. Además, algunas habitaciones del establecimiento incorporan servicio de tetera y cafetera, WiFi y climatizador.

Min Hostel Capsules es ideal para viajeros que buscan comodidad a un precio accesible. Sitio web Min Hostel Capsules

Precio, ubicación y lugares cercanos

Min Hostel Capsules está situado en Plaza de la Reverencia, 2, en Madrid. El alojamiento se encuentra junto a la Calle de Alcalá y a solo 300 metros de la estación de metro Ciudad Lineal, lo que facilita los desplazamientos por la ciudad.

Lugares de interés cercanos

Entre los principales puntos de interés ubicados cerca de Min Hostel Capsules se encuentran:

Museo del Prado: a 5 kilómetros

Santiago Bernabéu: a 4,3 kilómetros

Plaza de Toros de Las Ventas: a 2 kilómetros

Iglesia Bautista Immanuel: a 1,3 kilómetros

Parque Quinta de los Molinos: a 1,6 kilómetros

Precio

El precio de alojamiento puede partir desde 22 euros por noche, según la fecha seleccionada, una tarifa que lo posiciona entre las opciones más económicas para hospedarse en Madrid. El registro de entrada puede realizarse entre las 13:00 y las 23:00 horas, mientras que la salida está prevista entre las 08:00 y las 11:00 horas.