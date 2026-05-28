Un desarrollo excepcional se está realizando en la costa mexicana, el cual promete redefinir la noción de lujo en la región. (Fuente: Representación creada con IA)

Xala, localizado en Costalegre (Jalisco, México), se erige como una de las propuestas turísticas más destacadas del Pacífico mexicano. Este megaproyecto abarca una vasta área natural donde se construirá Six Senses Xala, primer resort de la marca en la nación, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. La iniciativa se distingue por la fusión de hospedaje de alta gama y un enfoque que prioriza la preservación del entorno natural, garantizando una intervención sutil en el paisaje.

Xala presenta áreas hoteleras, espacios residenciales y zonas abiertas que conviven con el ambiente costero. Su magnitud lo posiciona como uno de los desarrollos turísticos más importantes de la región, brindando una propuesta que combina confort, diseño y cercanía con la naturaleza.

Uno de los hoteles más grandes del continente

Xala se presenta como un destino orientado al bienestar, la naturaleza y las experiencias locales, con el objetivo de posicionarse como una referencia de turismo responsable en Costalegre.

El desarrollo incorpora senderos y espacios abiertos diseñados para integrarse al paisaje. La propuesta apuesta por un diseño de baja densidad, con construcciones que no alteren de forma agresiva la fisonomía del terreno.

Según información oficial del proyecto, Xala busca consolidar un modelo de turismo que respete el ambiente y a las comunidades de la zona. El entorno cuenta con playas, esteros y vegetación costera que forman parte del atractivo natural del lugar.

Xala: Un megaproyecto turístico sostenible en Costalegre, Jalisco, México, para 2026. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Quiénes están detrás del megaproyecto hotelero?

El proyecto es dirigido por un equipo con amplia experiencia en desarrollos hoteleros y residenciales de alto perfil. Su propósito se enfoca en crear un destino de lujo que combine confort, arquitectura en sintonía con el medio ambiente y prácticas sostenibles.

Adicionalmente, Xala promueve iniciativas orientadas a apoyar a las comunidades cercanas a través de programas educativos y culturales.

Dónde está Xala en México y cómo llegar a Xala

Xala se encuentra a una distancia accesible del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el cual representa uno de los principales accesos al Pacífico mexicano. Asimismo, se prevé la creación de una conexión con la nueva terminal aérea de Chalacatepec‑Tomatlán.

Para aquellos que buscan un destino que combine naturaleza, confort y tranquilidad, Costalegre se fortalece como uno de los destinos más seductores para el turismo en México.