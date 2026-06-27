Con la llegada del calor y los días más prolongados en el hemisferio norte, el verano ofrece a muchas personas la posibilidad de enfocarse en su salud y bienestar. Esta época se transforma en un momento propicio para examinar los hábitos alimenticios e incluir actividad física.

El deseo de verse bien en la playa, en actividades al aire libre o simplemente de sentirse más a gusto en su propio cuerpo, impulsa a muchos a tratar de perder esos kilos de más.

No obstante, aunque el verano pueda actuar como un estímulo para adoptar costumbres saludables, es fundamental comprender cómo llevar a cabo este objetivo de forma eficaz y sostenible, sin caer en mitos ni soluciones rápidas que no beneficien nuestra salud a largo plazo.

¿En qué consiste el Índice de Masa Corporal (IMC) y cómo se determina?

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una herramienta fundamental para determinar el peso ideal de un individuo, considerando su peso en kilogramos y su altura en metros al cuadrado.

Este valor es vital para clasificar a una persona en un rango de peso saludable, o bien en categorías de bajo peso, sobrepeso u obesidad.

El cálculo del IMC se lleva a cabo al dividir el peso (en kg) entre el cuadrado de la altura (en metros). Por ejemplo, si un individuo tiene un peso de 70 kg y una altura de 1.75 m, el cálculo sería: IMC=70/(1.75)². El resultado obtenido sería 22,86.

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una herramienta fundamental para determinar el peso ideal de un individuo. (Fuente: Shutterstock)

¿Cómo interpretar los valores de IMC según los CDC?

Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los valores de IMC se clasifican de la siguiente manera:

Bajo peso: IMC menor a 18.5

IMC menor a 18.5 Peso normal: IMC entre 18.5 y 24.9

IMC entre 18.5 y 24.9 Sobrepeso: IMC entre 25.0 y 29.9

IMC entre 25.0 y 29.9 Obesidad: IMC de 30.0 o superior

¿Refleja el IMC la verdadera salud de las personas?

Aunque el IMC constituye una herramienta útil, no siempre representa la realidad de todos los individuos. En individuos con una gran masa muscular, como los atletas o culturistas, el IMC puede indicar un sobrepeso o incluso obesidad. Sin embargo, su composición corporal es saludable debido a la mayor proporción de músculo.

Este fenómeno se produce ya que el IMC no diferencia entre músculo y grasa corporal.

¿Qué efectos tiene la obesidad en la salud?

La obesidad afecta de manera considerable la salud física y la mental, lo cual reduce la calidad de vida en su totalidad.

El sobrepeso puede elevar de manera considerable la probabilidad de sufrir diversas enfermedades serias, tales como:

Hipertensión (presión arterial alta)

(presión arterial alta) Dislipidemia (colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo, niveles elevados de triglicéridos)

(colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo, niveles elevados de triglicéridos) Diabetes tipo 2

Enfermedades cardiovasculares , como enfermedad coronaria y derrames cerebrales

, como enfermedad coronaria y derrames cerebrales Osteoartritis (daño en las articulaciones)

(daño en las articulaciones) Apnea del sueño y otros trastornos respiratorios

y otros trastornos respiratorios Cánceres (de mama, colon, riñón, entre otros)

(de mama, colon, riñón, entre otros) Trastornos mentales como depresión y ansiedad

como depresión y ansiedad Dolor corporal y dificultades para realizar actividades cotidianas

Alternativas “healthy” para perder peso y mejorar tu bienestar

El aumento de la conciencia sobre la salud ha llevado a muchas personas a buscar alternativas más saludables para perder peso.

Cada vez son más populares las dietas equilibradas y los entrenamientos funcionales, que no solo ayudan a quemar calorías, sino que también mejoran la calidad de vida en general. Instrucciones claras y apoyo profesional juegan un papel crucial para que aquellos que desean hacer cambios se sientan motivados y acompañados en el proceso.

Es fundamental diferenciar entre el IMC y otros índices que valoran la composición corporal. Expertos sugieren que herramientas como la medición de la circunferencia de la cintura o la relación cintura-cadera podrían ofrecer una perspectiva más completa sobre la salud de una persona.

Estas medidas pueden proporcionar información valiosa sobre el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, permitiendo un enfoque más personalizado en el cuidado de la salud.