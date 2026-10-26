Los depósitos se distribuirán según la terminación del DNI de cada beneficiario y se completarán el jueves 29 de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará esta semana con el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados cuyos haberes superen la mínima.

Los depósitos se distribuirán según la terminación del DNI de cada beneficiario y se completarán el jueves 29 de octubre.

Cabe recordar que las prestaciones previsionales recibieron un aumento del 1,66% en octubre, calculado según la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

ANSES: qué jubilados y pensionados cobran esta semana según su DNI

El cronograma de pagos de ANSES para quienes perciben haberes superiores a la mínima comenzó el pasado viernes 23 de octubre y continuará durante el transcurso de la última semana del mes.

De acuerdo al calendario de pagos difundido por la ANSES, el lunes 26 de octubre será el turno de los titulares cuyos documentos finalicen en 2 y 3 .

Las fechas restantes del calendario se asignan por orden creciente en función del último número del DNI. En este sentido, los documentos que faltan cobrar durante la última semana de octubre son los siguientes:

DNI terminados en 2 y 3 : lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5 : martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

El calendario completo de pagos para los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

Jubilaciones de ANSES en octubre: cuánto aumentaron los haberes

Durante octubre, las jubilaciones y pensiones recibieron un incremento del 1,66% de acuerdo con la actualización prevista por la fórmula de movilidad previsional.

El ajuste toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, según el esquema aplicado para actualizar las prestaciones de la seguridad social.

¿Cómo consultar el recibo de haberes de ANSES desde la aplicación y la web?

Los jubilados y pensionados pueden consultar y descargar sus recibos de haberes a través de mi ANSES, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina del organismo. Para realizar la gestión, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento puede hacerse desde la aplicación móvil o desde el sitio web oficial de ANSES, mediante las siguientes opciones:

Desde la aplicación mi ANSES : ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Jubilación” y después “Consultar tu recibo de haberes”.

Desde la web de ANSES: acceder a mi ANSES, entrar en “Jubilaciones y Pensiones” y elegir “Consultar recibos de haberes”.

Una vez dentro del sistema es posible revisar el último comprobante disponible, así como también consultar recibos de períodos anteriores. La plataforma también permite descargar el documento para guardarlo o imprimirlo.