Presentación de los ARAD 5 y ARAD-7 en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras 70 años, se despide uno de los principales fusiles de las Fuerzas Armadas argentinas conocido como el FAL. El mismo fue modificado por 250 fusiles ARAD-5 y ARAD-7, lo que marca el comienzo de una transición en la que se renovará el armamento individual de las tres fuerzas.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas presentó los nuevos fusiles en un acto en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” en la Ciudad de Buenos Aires.

Las Fuerzas Armadas se despiden del fusil FAL

El FAL (7,62 × 51 mm) fue incorporado a las Fuerzas Armadas argentinas en 1956 y cuatro años después, la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu” de Rosario comenzó su fabricación, de la cual surgieron distintas variantes como el FAP (Fusil Automático Pesado), FAL PARA (equipado con culata rebatible).

Con el correr de los años se produjeron modificaciones, como por ejemplo la incorporación de materiales sintéticos. Asimismo, evolucionaron a distintas configuraciones como cañones, sistemas de puntería y accesorios. Además, este fusil acompañó distintas generaciones de soldados del Ejército, Fuerza Aérea Argnetina y Armada Argentina.

Lo más importante de este fal es que fue utilizado en la Guerra de Malvinas como armamento individual por las tropas argentinas.

Presentación de los ARAD 5 y ARAD-7 en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” en la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Defensa

Durante el 2025, el Estado Mayor Conjunto evaluó ocho empresas de Argentina, Israel, Europa y Estados Unidos para definir el reemplazo progresivo de los FAL, y fueron seleccionados los sistemas ARAD 5 y ARAD-7 mediante un contrato Estado-Estado con el Ministerio de Defensa de Israel.

Qué características tienen los ARAD 5 y ARAD-7

Estos sistemas, que aportan menor peso, mayor modularidad y capacidad de incorporar nuevas tecnologías, cuentan con miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5.

ARAD-5: 5,56 x 45 mm.

ARAD-7: 7,62 x 51 mm.

Según el Ministerio de Defensa, a lo largo de octubre la empresa IWI dictará cursos de operación y mantenimiento al personal de las Fuerzas Armadas argentinas.

Presentación de los ARAD 5 y ARAD-7 en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” en la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Defensa

En tanto, las primeras 250 unidades son el primer paso de una transición que se realizará de manera progresiva.

Este primer lote fue recibido y presentado el 29 de septiembre en un acto en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la recepción del segundo lote se realizará el primer trimestre del 2027 .

En el acto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogar, destacó que estos fusiles “permitirán avanzar en la renovación del armamento portátil y alcanzar mayores niveles de estandarización, interoperabilidad y racionalidad logística entre las tres Fuerzas”.

Asimismo, indicó que se está “avanzando en la recuperación, modernización e incorporación de capacidades necesarias para responder a las exigencias actuales y futuras de la Defensa”.

En este marco, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada comienzan la transición del FAL a los ARAD-5 y ARAD-7.