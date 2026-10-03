Cerró una cadena de panaderías y despidieron a 150 trabajadores por WhatsApp: ahora, organizan para una protesta masiva en la planta de producción

La cadena de panaderías Pandanés cerró sus 25 sucursales, despidió a 150 empleados y solicitará la quiebra del lugar. El viernes 2 de octubre, los empleados se enteraron de la desvinculación a través de un mensaje de WhatsApp y no pudieron ingresar a los locales, ya que la empresa agregó nuevos candados.

En medio de toda la incertidumbre y los enojos, los trabajadores despedidos planean una protesta junto al Sindicato de Pasteleros en la calle Amancio Alcorta al 1683, Barracas, para este lunes a partir de las 14 horas.

Cuáles fueron los motivos del cierre de Pandanés

Desde la empresa explicaron que buscaron todas las alternativas para atravesar su situación económica, pero no encontraron una solución y se quedaron sin fondos para continuar funcionando.

En el mensaje por WhatsApp enviado a los empleados se relató que Pandanés dejará de operar y se solicitará la quiebra de la empresa.

Por último, indicaron que, con la presentación del pedido de quiebra, esta nueva etapa ya no depende de ellos, sino de un proceso judicial.

Cerró una reconocida cadena de panaderías y despidieron a 150 trabajadores por WhatsApp: ahora se organizan para una protesta masiva. Pandanés

En este marco, Analía Centeno (48 años), quien llevaba casi 4 años en la atención al público de Pandanés, dialogó con El Cronista y relató cómo se dieron los hechos. “Todo esto comenzó el año pasado cuando en una reunión virtual nos dijeron que la empresa había entrado en una convocatoria de acreedores y que finalizaba en febrero de 2027, pero que íbamos a salir a flote”, introdujo.

“Nos encontramos con esta noticia de la noche a la mañana y que por WhatsApp nos digan que no nos presentemos a trabajar (...) fue muy brusco y sin ninguna notificación. Un despido por WhatsApp no es la forma ”, continuó.

A pesar de la noticia, el viernes 2 de octubre Centeno se dirigió al local para llevarse las pertenencias, pero se encontró con un candado distinto. “Esa fue la bronca e impotencia de todos que nadie pudo sacar sus cosas personales; yo tengo mi microondas ahí porque no voy a estar comiendo un tostado de jamón y queso todos los días. Entonces lo llevé y me parece muy injusto no poder sacarlo”, señaló.

Asimismo, Centeno remarcó los indicios de deterioro que tuvo el negocio en el último tiempo. “Nos decían ‘chicos, nos vamos a arreglar con los insumos que tenemos, así que nos vamos a mover las cosas entre los locales’. Por algo no entraba mercadería e incluso tuvimos que vender pan del día anterior los últimos dos meses, algo que nunca hicimos (...) La gente de planta se tuvo que comprar su propia ropa para poder trabajar”, explicó.

Otro punto clave es el hostigamiento laboral que recibían los trabajadores en los últimos meses. “‘Si no llevás las cosas como corresponde, te descuento el día; si llegás tarde, te descuento el día’; sanciones por no tener la remera reglamentaria; sanciones por estar más de 5 minutos en el baño o llegar tarde. Con eso nos descontaban de los sueldos y nos pagaban menos”, concluyó Centeno.

Cuándo será la protesta de los trabajadores

En este marco, los trabajadores despedidos y el Sindicato de Pasteleros protestarán en la planta de producción de Pandanés, ubicada en la calle Amancio Alcorta al 1683, en Barracas, Ciudad de Buenos Aires, donde se realizaba el panificado de Pandanés, este lunes 5 de octubre a partir de las 14 horas.