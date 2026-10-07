La modalidad de voluntariado es una de las formas para garantizar una estadía sin costo durante los viajes a cambio de destinar unas horas de colaboración semanal.

En esta oportunidad, una “guest house” ubicada en Florianópolis abrió una convocatoria para personas que deseen realizar un voluntariado durante el verano a cambio de alojamiento a 150 metros de la playa.

La propuesta fue publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta anfitriones y voluntarios.

Cómo funciona el voluntariado en Florianópolis

Se trata de una “guest house” a 150 metros de la playa, un alojamiento turístico de pequeña escala o familiar, que busca voluntarios que dediquen 26 horas semanales a tareas domésticas como la limpieza y organización de espacios compartidos, preparación de las habitaciones, cambio de ropa de cama, entre otras actividades. En esta línea, también deberán colaborar con la limpieza de zonas como la cocina, baños y áreas comunes.

Según la información proporcionada, cada persona trabaja cuatro horas por día, distribuidas en turnos rotativos, y con un día de descanso. Los horarios son flexibles para facilitar la organización del equipo, pero la carga horaria se mantiene en 26 horas por semana.

Buscan voluntarios para el verano en Florianópolis: ofrecen alojamiento a 150 metros de la playa a cambio de 26 horas de colaboración. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante la mañana deberán colaborar con el desayuno, organización de la cocina, limpieza de la casa y habitaciones y el check-out. Por la tarde, se deberá recibir a los huéspedes, apoyar en el check-in y coordinar la limpieza de las áreas comunes. Por la noche, se deben organizar las áreas sociales y realizar pequeñas tareas de jardinería, verificación de la casa y servicio de bar.

La estadía mínima para el voluntariado es de dos semanas y la máxima, de cuatro semanas . La página señala que se podrá realizar la solicitud para formar parte del equipo durante enero, febrero y marzo.

Buscan voluntarios para el verano en Florianópolis: ofrecen alojamiento a 150 metros de la playa a cambio de 26 horas de colaboración.

Qué beneficios ofrecen para los voluntarios

La guest house se ubica a 150 metros de la playa, por lo que podrán disfrutar del mar libremente tanto en el día de descanso que ofrecen como en los horarios donde no haya tareas por realizar.

Buscan voluntarios para el verano en Florianópolis: ofrecen alojamiento a 150 metros de la playa a cambio de 26 horas de colaboración.

El anfitrión detalló que se ofrecen también una serie de beneficios para quienes decidan colaborar:

Habitación compartida con otras personas.

Descuentos en tragos y bebidas del bar.

Descuentos en alojamiento: los voluntarios podrán quedarse en otros lugares a menor precio.

Uso de la lavandería sin costo.

Tours gratuitos por la ciudad.

Clases de yoga en los espacios propios.

Uso libre de la cocina.

Internet de alta velocidad.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado y qué gastos no están incluidos?

El anfitrión, a través de la publicación en Worldpackers, detalló que la convocatoria está abierta para personas de entre 23 y 35 años con portugués fluido o español principiante. A su vez, se aceptan voluntarios solos y no parejas.

Cabe mencionar que no están incluidos gastos como los vuelos o transportes que sean necesarios para llegar a la guest house. En esta línea, el solicitante deberá hacerse cargo del seguro de viaje y las visas, de ser necesario.

¿Cómo postularse al voluntariado?

Quienes estén interesados en participar deberán ingresar a la página oficial de Worldpackers, crearse una cuenta y enviar la solicitud correspondiente.

Una vez el anfitrión revise la solicitud y la apruebe, se contactará a través de los datos de contacto.