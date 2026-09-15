Se buscan voluntarios en Costa Rica para vivir cerca de playas paradisíacas.

Una nueva propuesta de voluntariado en Costa Rica busca personas que quieran viajar, conocer otros turistas y vivir durante varias semanas en un destino rodeado de naturaleza. La oportunidad está disponible en un hostel de Puerto Viejo, uno de los rincones más atractivos de la costa caribeña del país.

A cambio de colaborar con distintas tareas durante 24 horas semanales, los participantes reciben alojamiento y varios beneficios para disfrutar de su tiempo libre. Además, la convocatoria permite postularse de manera individual o junto a otra persona.

Cómo es el voluntariado en Puerto Viejo, Costa Rica

El intercambio se realiza en un hostel de Puerto Viejo y está pensado para personas responsables, organizadas y con buena predisposición para trabajar en equipo.

Las actividades están relacionadas principalmente con el funcionamiento cotidiano del alojamiento. Los voluntarios pueden colaborar en limpieza, recepción y lavandería, además de ayudar a mantener ordenadas las áreas comunes.

La jornada es de 6 horas por día durante cuatro días a la semana, lo que deja tres días libres para recorrer Puerto Viejo, conocer sus playas o realizar distintas actividades en la zona.

Puerto Viejo, Costa Rica. Unsplash.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Las funciones pueden variar según las necesidades del hostel, pero la propuesta contempla diferentes trabajos vinculados con la atención y el mantenimiento del lugar.

Entre las principales tareas se encuentran:

Limpieza de habitaciones, baños, cocina y espacios comunes.

Recepción de huéspedes , incluyendo ayuda durante los check-in y check-out.

Lavandería , con lavado, secado, doblado y organización de sábanas y toallas.

Mantenimiento del orden y la limpieza de las instalaciones.

Colaboración con el equipo para mantener un ambiente agradable para los viajeros.

El objetivo es que quienes participen también puedan integrarse a la comunidad del hostel, conocer personas de diferentes países y practicar idiomas.

Qué ofrece el voluntariado a cambio

Uno de los principales beneficios de la propuesta es el alojamiento incluido. Los voluntarios cuentan con una cama en una habitación compartida con otros viajeros.

También tienen acceso gratuito a la lavandería y pueden utilizar bicicletas disponibles en el establecimiento para movilizarse por los alrededores.

Otro beneficio importante es el internet de alta velocidad, por lo que puede resultar una alternativa interesante para quienes necesitan conectarse y trabajar de manera remota durante su viaje.

Además, los tres días libres por semana permiten organizar excursiones y conocer los atractivos naturales de Puerto Viejo.

Puerto Viejo, Costa Rica. Unsplash.

Quiénes pueden postularse al voluntariado

La convocatoria está abierta tanto para viajeros individuales como para parejas y dúos de voluntarios, por lo que no es necesario viajar solo para participar.

Entre los requisitos se solicita tener un nivel intermedio de inglés o español. También se busca que los postulantes sean responsables, proactivos, respetuosos y capaces de trabajar junto a otras personas.

Al tratarse de un hostel con viajeros de distintas partes del mundo, la experiencia está especialmente orientada a quienes disfrutan de los ambientes sociales y multiculturales.

Cuántas horas hay que trabajar por semana

El intercambio contempla una carga de 24 horas semanales, distribuidas en cuatro jornadas de seis horas.

La organización del horario permite contar con tres días libres cada semana, que pueden aprovecharse para descansar o conocer la región.

De esta manera, la propuesta combina las tareas dentro del hostel con bastante tiempo disponible para disfrutar del destino.

Puerto Viejo, Costa Rica. Unsplash.

Qué gastos no están incluidos

El alojamiento y los beneficios mencionados forman parte del intercambio, pero el programa no cubre todos los gastos del viaje.

Los voluntarios deben pagar por su cuenta los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda según la nacionalidad.

Por este motivo, antes de viajar es importante calcular el presupuesto necesario para cubrir estos gastos adicionales.

Cómo es Puerto Viejo, el destino del voluntariado

Puerto Viejo de Talamanca se encuentra sobre la costa caribeña de Costa Rica y se caracteriza por sus playas, selva tropical y ambiente relajado.

La zona ofrece diferentes alternativas para quienes buscan combinar naturaleza y actividades al aire libre. Durante los días libres, los voluntarios pueden recorrer las playas cercanas, utilizar las bicicletas disponibles o conocer distintos sectores de la región.

Además, el entorno permite disfrutar de una experiencia vinculada con la naturaleza y la cultura caribeña, mientras se comparte el día a día con viajeros de diferentes países.