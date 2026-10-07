La promoción es para clientes del Banco Provincia.

Con la llegada del Día de la Madre, el Banco Provincia lanzó una serie de beneficios para las compras de esta fecha festiva y se podrán aprovechar a lo largo del mes.

La propuesta incluye descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales en distintos comercios y centros comerciales.

Cuándo aprovechar el 30% de descuento

Uno de los principales beneficios será un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia. La promoción estará vigente los viernes 9 y 16 y sábados 10 y 17 de octubre.

Las promociones son a través de Banco provincia. Banco Provincia

El beneficio podrá utilizarse en shoppings y comercios adheridos de diferentes rubros, entre ellos indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías.

El ahorro tendrá un tope de reintegro de $ 40.000 por transacción, por lo que quienes planifiquen sus compras podrán aprovechar la promoción para adquirir los regalos del Día de la Madre.

Más promociones en shoppings

Banco Provincia también anunció una promoción exclusiva para quienes utilicen tarjetas de crédito Mastercard de la entidad.

Quienes presenten tickets por un monto acumulado igual o superior a $100.000 recibirán una mochila de regalo. La acción estará disponible en Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

Provincia Compras: cómo aprovechar 24 cuotas sin interés

La plataforma Provincia Compras también tendrá beneficios especiales durante octubre. Del 5 al 9 de octubre habrá productos seleccionados con 24 cuotas sin interés.

Luego, entre el 12 y el 18 de octubre, se podrán financiar en 12 cuotas sin interés compras de perfumería, beauty, fitness, moda, bicicletas, parlantes y smartwatches.

Además, el programa “mesumo” ofrecerá un 30% de ahorro en puntos dentro del rubro Madre entre el 6 y el 9 de octubre.