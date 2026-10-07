Un grupo de vecinos atacó a un hombre en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La víctima sufrió graves heridas y murió poco después en un centro de salud. La Justicia investiga si el fallecido intentó cometer un asalto antes del ataque.

El suceso se descubrió durante el fin de semana en el cruce de la avenida Presidente Hipólito Yrigoyen y la calle Teniente General Pablo Riccheri. Las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto herido y así, los efectivos de la Policía bonaerense acudieron de inmediato al lugar señalado.

¿Cómo fue el asesinato de un ladrón tras el linchamiento?

La principal sospecha sostiene que Cordero intentó asaltar a varias personas en la vía pública. Las supuestas víctimas habrían reaccionado para defenderse y comenzaron a golpearlo violentamente. Luego, la agresión derivó en un linchamiento masivo que terminó con la vida del sospechoso.

El individuo fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) de la zona. Los médicos atendieron al paciente, pero el hombre falleció a los pocos minutos de ingresar. Las primeras revisiones confirmaron que la víctima presentaba múltiples contusiones severas.

Los efectivos policiales lograron identificar a la víctima como Ángel Horacio Cordero . Antes de morir, el individuo afirmó que delincuentes le habían robado su teléfono celular. Sin embargo, los investigadores desestimaron ese relato a partir de las primeras pruebas reunidas.

La zona donde se dio el linchamiento. Crónica

Los peritos de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes sobre el cuerpo. Los informes preliminares indicaron traumas severos provocados por golpes de puño y patadas. Las marcas físicas respaldan la hipótesis de un ataque ejecutado por un grupo numeroso.

Avances en la investigación judicial

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional N° 1 del departamento judicial. El fiscal Leandro Nicolás Ventricelli caratuló la causa preventivamente como homicidio. Los investigadores buscan determinar la responsabilidad exacta de cada participante del linchamiento.

El personal de la DDI local recopila cámaras de seguridad para identificar a los agresores mientras que las autoridades buscan testimonios de vecinos que presenciaron la golpiza en la avenida. Por el momento, la Policía continúa con las tareas para localizar a las personas involucradas.