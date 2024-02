Becas para latinos: uno de los países más seguros del mundo ofrece u$s 5.000 para estudiar en 2024

El programa de becas de la Universidad de Winnipeg en Canadá ofrece hasta u$s 5.000 a los estudiantes internacionales que quieran cursar pregrado, grado o maestría en el país.

La institución está comprometida con proporcionar acceso tanto a la comunidad local como a quienes desean realizar un intercambio y seguir nutriendo su formación profesional.

¿Qué estudiar para obtener una beca?





El beneficio que ofrece el establecimiento es de u$s 5.000 para los no graduados y graduado, mientras que para los profesionales se reduce a u$s 3.500 Entre las carreras seleccionadas para poder aplicar a esta oportunidad académica en el exterior, se encuentran:

Arte

Administración pública

Desarrollo de la Economía

Estudios religiosos

Estudios de paz y conflictos

Justicia penal

Informática aplicada

Sociedad

Biociencia

Tecnología

Política pública

Desarrollo

Innovación y operaciones

Terapia matrimonial y familiar

Artes, Disciplinas Espirituales, y Prácticas Ministeriales

Sagrada Teología

Historia

¿Cuáles son los requisitos para poder participar?





Para poder participar de esta oportunidad es necesario ser un estudiante que ingresa a su primer programa en la Universidad de Winnipeg. La fecha límite para la inscripción es hasta el 1 de junio. Además, se debe contar con:

Un promedio equivalente al 80% en calificaciones canadienses

Demostrar cualidades de liderazgo

Completar la solicitud de admisión

Estar registrado

Mantener una carga académica de tiempo completo

Paso a paso: ¿Cómo inscribirse a esta beca en Canadá?





Es necesario realizar algunos pasos para aplicar tanto para la vacante en la institución como para ser beneficiario de la ayuda académica. Los pasos son los siguientes: