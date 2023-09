El país más seguro del mundo tiene pueblitos hermosos, sueldos de u$s 6000 y se puede emigrar desde ahora

Islandia es el país más seguro del mundo según el Índice de Paz Mundial. Esta nación, pese al frío y su poca cantidad de habitantes, tiene también uno de los salarios más altos de toda Europa. Por estos motivos, es uno de los países más atractivos a la hora de elegir dónde emigrar.

Según destacó el informe internacional, Islandia "ha sido el país más pacífico del mundo por cada año desde que comenzó (a hacerse el informe)".

Paisaje de Islandia. Fuente: Pexels.

Emigrar a Europa: un paradisíaco país ofrece 70.000 euros por trabajar y vivir allí, ¿cómo aplicar?

Un país europeo ofrece trabajos con sueldos de hasta 4000 euros: ¿cómo acceder a la visa?

A pesar de inmejorable posicionamiento en el ranking, desde el Global Peace Index subrayaron que la nación nórdica "registró un deterioro del cuatro por ciento en su puntuación general a medida que el resultado de un aumento en la tasa de homicidios y también de terrorismo, un indicador de impacto". Más allá de esto, continúa siendo el país más seguro del mundo.

Islandia cuanta sólo con 300.000 habitantes y una superficie de 100.000 km por hora. La capital es Reikiavik y es la ciudad más habitada con 112.853, según datos del 2016, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de que la gente es muy amable y suele recibir bien a los inmigrantes, existen varias cuestiones burocráticas a la hora de obtener los permisos de trabajo y residencia en ese país para aquellos que decidan emigrar.

Reikiavik, Islandia. Fuente: Pixabay.

¿Qué se necesita para obtener la residencia en Islandia?





Los migrantes interesados en vivir en Islandia necesitarán ponerse en contacto con la embajada y presentar los siguientes documentos:

Con contrato de trabajo:

Cuestionario de solicitud con sus datos;

Pasaporte extranjero y copias de todas las páginas;

Copia del pasaporte nacional

Certificado del lugar de trabajo

Foto en color (3,5x4,5)

Para abrir un emprendimiento:

Documentos de empresario privado;

Certificado de una institución educativa;

Certificado de capacidad financiera para cubrir gastos;

Seguro médico.

El pasto en los techos sirve como aislante en las casas típicas de Islandia. Fuente: Pixabay.

En Argentina, la web de del Gobierno deriva los trámites relativo a Islandia a la Embajada de Noruega.

Decretan feriado este lunes 25 septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo

Una aerolínea del Caribe que llega al país lanzó una oferta con vuelos desde u$s 7,37: a qué destinos se puede viajar y desde cuándo

¿Cuáles son los requisitos para sacar la ciudadanía islandesa?

Existen tres formas de obtener la ciudadanía islandesa:

Por descendencia: si tus padres tienen la nacionalidad del país.

Por naturalización: después de vivir en el territorio de la isla durante 7 años (proceso de naturalización).

Por matrimonio: tras contraer matrimonio con un ciudadano islandés.

¿Cuál es el salario promedio en Islandia?

El sueldo promedio en Islandia es de u$s 60.000 dólares al año y unos u$s 5000 por mes, según Average Salary Survery. Sin embargo, según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el salario promedio en Islandia es de u$s 73.000 anuales, es decir, unos u$s 6.083 mensuales.

¿Dónde conseguir trabajo en Islandia?

Según la recopilación de "Trabajar por el Mundo": existen varias agencias de trabajo en las cuales los interesados pueden buscar y aplicar a distintos empleos: