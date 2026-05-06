La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un nuevo procedimiento para el reintegro del IVA a turistas extranjeros que compren en el país. Lo hizo mediante la Resolución General 5843/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Este detalla las nuevas normativas que deben seguir quienes adquieran productos nacionales. Es “a efectos de optimizar y agilizar la administración de los requisitos y formalidades existentes”. El documento establece que, para emitir el tax free, los comercios deben adherirse voluntariamente al sistema, emitir comprobantes electrónicos tipo “B” y generar un cheque de reintegro mediante empresas de servicios autorizadas. Estas empresas proveerán la tecnología necesaria para la emisión electrónica de los cheques de reintegro, garantizando que se cumplan todas las operaciones, tal como lo indica el artículo 4°. Los compradores deberán exhibir su pasaporte o documento de identidad para la solicitud, siempre que la compra sea igual o supere los u$s 70 y se trate de bienes gravados producidos acá. Por su parte, los turistas luego deberán validar sus compras en terminales de autogestión o puestos aduaneros al momento de irse del país. Para garantizar la transparencia, el organismo implementa un procedimiento de validación digital que permite el seguimiento en tiempo real de todas las transacciones sujetas a este beneficio. Cabe destacar que el cheque de reintegro tendrá una validez de seis meses desde su fecha de emisión. El texto estipula estrictas sanciones y suspensiones para los locales que incumplan con los requisitos de facturación o presentación de declaraciones juradas. La resolución oficial sustituye a la anterior Resolución General N° 3720, con el objetivo principal de implementar un procedimiento de validación digital que garantice la trazabilidad de toda la operación de reintegro del IVA a turistas extranjeros.