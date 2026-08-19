En esta noticia El único banco mexicano reconocido

La sostenibilidad no es una moda, es la nueva ruta de los corporativos para obtener un espacio, tanto en los mercados como en la reputación ante el público en general.

A nivel global, la sostenibilidad empieza a ser un criterio fundamental para obtener un acceso preferencial al mercado de deuda.

Por ello, la revista TIME en conjunto con Statista, elaboran anualmente el ránking World’s Most Sustainable Companies 2026, donde cuatro empresas mexicanas se colocaron en la lista de las compañías con mejor desempeño Ambiental, Social y Gobernanza (ASG) en el mundo.

El ránking reconoce a 750 empresas líderes en sostenibilidad a nivel global, destacando a aquellas que implementan las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el núcleo de su estrategia de negocio, a través de un análisis a más de 20 indicadores clave, incluyendo reducción de emisiones, eficiencia energética, diversidad, condiciones laborales y cumplimiento de estándares internacionales de reportes.

Las cuatro empresas mexicanas en el ránking son Cemex, que ocupa el lugar 258, con un puntaje de 76.43, seguida por América Móvil (265), con 76.14 enteros. La tercera empresa mexicana en el ránking es Coca-Cola FEMSA (323) y cierra la lista Banorte, en el sitio 573 con una puntuación de 69.5.

El único banco mexicano reconocido

Banorte se colocó como el único banco mexicano entre las empresas líderes en sostenibilidad a nivel global.

Sucursal de Banorte. Cortesía Banorte

De acuerdo con la metodología del ranking, las empresas incluidas destacan por sus avances en temas como reducción de emisiones, uso eficiente de energía, diversidad e inclusión, así como la adopción de estándares internacionales de reporte y gobernanza.

Para Banorte, este reconocimiento refleja su estrategia orientada a promover una banca responsable que impulsa el crecimiento económico y social de México, así como su compromiso con clientes, colaboradores, inversionistas y comunidades.

“Este reconocimiento confirma que en Banorte estamos construyendo el banco que México necesita: una institución sólida, responsable y comprometida con el futuro. Nuestra visión es ser el mejor banco para esta generación y para las que vienen, impulsando el bienestar de las familias mexicanas, de las comunidades, y el cuidado del medio ambiente”, aseguró Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.