Por qué para su nueva directora Globant está en un punto de inflexión: dónde está su negocio más grande

Wanda Weigert es, desde junio de 2022, directora Ejecutiva de Globant Argentina. Y, si bien tiene pocos meses en el cargo, inició su recorrido en la empresa en 2005 como senior consultant, cuando la firma estaba conformada por un grupo de tan solo 100 personas. Hoy, la tecnológoca tiene más de 27.000 empleados, y la ejecutiva la vio convertirse en la primera compañía de IT de América latina en estar listada en el NYSE y ser uno de los cinco primeros unicornios de la Argentina.

Weigert, además, es Chief Brand Officer global, rol desde el que supervisa todos los programas globales de marca, la gestión de marketing y comunicación corporativa, y las relaciones con la prensa. Con este sombrero, se puso al hombro la misión de ganar reconocimiento de marca en todo el mundo, con el sponsoreo del Mundial de Qatar con gran hito sobre fines del año pasado.

En el marco del ranking de Las 100 Mejores en Imagen que lleva adelante APERTURA -y del cual Globant se quedó con el cuarto puesto- Weigert dio una entrevista a fondo para hablar de la actualidad de su negocio:

¿Cómo fue el desembarco en su nueva posición y cómo cerraron la operación en Argentina el año pasado?

Fue un año muy vertiginoso. Para Globant Argentina, fue un año de mucho crecimiento, de mucha expansión, y tuve la suerte de poder estar en todo ese proceso y de acompañar. Abrimos oficinas en Ushuaia, inauguramos un edificio insignia en Tandil y se fue sumando gente en todas las ciudades que tenemos. Ya estaba involucrada en eso porque, por supuesto, desde el punto de vista de comunicación y marketing las acciones uno las ve (y más en Globant como está concebido en marketing y comunicación tiene mucha participación en el armado de los planes). Pero acá fue estar también metida en la operación. En ir y conocer a la gente, en darles la bienvenida. A la vez, se mezcló con que el año pasado para Globant fue casi un punto de inflexión en nuestro crecimiento hacia afuera. Porque abrimos una nueva región, empezamos a expandirnos en Asia y adquirimos una empresa en Australia para apalancarnos en ese crecimiento. Decidimos hacer iniciativas como sponsorear el Mundial, que empezó a darnos una relevancia y una mirada global mucho más fuerte de lo que siempre tuvimos porque nosotros nacimos mirando el mundo. Pero, a partir del año pasado, siento que empezamos a expandir nuestras propias fronteras de quién nos conoce y hasta dónde podemos llegar.

¿Qué servicios están dando desde la Argentina y para qué mercados?

Somos una empresa que, desde siempre, nuestro mayor mercado es los Estados Unidos. También, somos muy fuertes en Europa y en toda América latina. Entonces, los equipos de aquí trabajan para proyectos de todo el mundo. Desde acá, se está trabajando para Disney, para Electronic Arts, tenemos gente trabajando en Google, también tenemos gente trabajando en empresas locales, como YPF o DirecTV. Somos más de 5200 globers en el país. Entonces, es tanta la variedad de perfiles y de intereses que tenemos que estamos en todas las industrias, desde finanzas, gaming, todo lo que es travel. Fue muy fuerte el año pasado también el trabajo en life sciences y corporaciones dedicadas a la salud. Y, también, deportes. Tuvimos la suerte de empezar a trabajar con varias empresas como FIFA, para la que estamos desarrollando la plataforma FIFA+. Pero, también, por ejemplo, para los LA Clippers, para quienes trabajamos en el desarrollo de poner tecnología a todo su nuevo estadio.

¿Podría decir cuántos argentinos trabajan para proyectos en el exterior?

La verdad es que no porque, además, cambia todo el tiempo, porque las asignaciones se terminan y se asignan otros proyectos. Así que es todo muy cambiante. Lo que sí, nuestros ingresos vienen mayormente de exportación, principalmente, hacia los Estados Unidos y, luego, Europa.

¿Qué tecnologías se están demandando más y cómo puede responder la Argentina a eso?

Nosotros podemos responder a todos porque la verdad es que el talento que tiene la Argentina es superlativo por el nivel de educación, las universidades que tenemos. También, por la industria, que fue creciendo mucho e hizo que todo el ecosistema se haya desarrollado y esté en un punto de maduración muy alto. En cuanto a las tecnologías, hay varias. El año pasado, se habló de temas como el metaverso, blockchain y vimos a todas las organizaciones pensando qué hacer con eso y cómo meterse. Nosotros estamos acompañándolos en ese proceso, pensando que sean iniciativas que tengan sentido para cada marca y para cada organización. No es lo mismo una empresa que es de consumo masivo que un laboratorio: van a ser distintas experiencias y distintos los desarrollos. Y, por otro lado, se está trabajando en todo el tema de inteligencia artificial. Creamos nuestro estudio de IA en 2015 y, a fines del año pasado, empezó a haber un ruido muy grande alrededor de ChatGPT. Es casi una revolución porque, ahora, lo que se está pensando es cómo todo eso puede servir también a las organizaciones. Cómo, a través de modelos como el de ChatGPT y otros que se están desarrollando, se puede mejorar procesos, mejorar experiencias de usuarios. Y ahí es donde entramos nosotros para ayudar a las organizaciones a entender hacia dónde tienen que ir y cómo pueden ser mejores organizaciones a través de este tipo de herramientas. Y, en la Argentina tenemos el talento.

El tema caliente son los despidos en la industria, que, entiendo, a ustedes no les tocó, ¿pero las contrataciones siguieron?

Nosotros seguimos creciendo. Tenemos proyectos que van llegando, sí, por ahora.

¿Cuál es la estrategia para esquivarlo? Porque hemos visto despidos en empresas gigantes...

Los modelos de negocios son distintos. Nosotros somos una empresa de servicios, no somos una empresa de productos. Entonces, nuestro crecimiento está atado a los proyectos que tenemos con otras organizaciones. Crecemos a medida que lo hacen esos proyectos y los servicios que nosotros les vamos dando a las organizaciones. Está muy atado a eso.

¿O sea que las contrataciones van a seguir?

Claro.

¿Y van a llegar a más provincias?

Por ahora, no tenemos previsto abrir más provincias. Estamos en 12 ciudades en todo el país y el año pasado también lanzamos una iniciativa que se llama Work from anywhere, o trabaja desde donde quieras, con lo que, básicamente, ahora estamos contratando en todo el país. Después de la pandemia, se quebraron los modelos del ir a la oficina y, entonces, estamos trabajando para poder llevar las oportunidades adonde esté el talento sin importar si está la oficina o no.

Y, en ese contexto, ¿las empresas frenaron proyectos?

No, los negocios siguen perfectos.

¿No están más cautos los clientes?

Pasa que, en la industria en la que estamos nosotros. las necesidades vienen de dos lados distintos: vienen desde el lado de generar experiencias de usuarios distintas, o llegar a nuevos mercados... Y, también, necesitan tecnología para ser más eficientes, para mejorar la productividad, y nosotros estamos en los dos lados. Entonces, vamos manejando y vamos ayudando a las organizaciones en donde más lo necesitan.

La visión global

¿Qué expectativas tiene para 2023?

Es un año en el que vamos a trabajar mucho en la expansión en regiones como Asia. El año pasado, abrimos operaciones en Italia y en Polonia. Creo que será un año de crecimiento para nosotros. Vamos a ser sponsor del Mundial de fútbol de mujeres en Australia y, también, es una manera de empezar a pisar fuerte en regiones donde no estábamos antes. La tecnología es una industria cambiante. Entonces, nosotros decimos que siempre estamos enfocados en la reinvención: en reinventarnos nosotros y en reinventar cómo damos nuestra propuesta de valor para nuestros globers y, también, para nuestros clientes. En ese sentido, seguiremos trabajando en eso y hacia donde vaya el mercado para poder seguir liderando y acompañando a las organizaciones.

¿La estrategia de expansión es siempre adquiriendo compañías?

No. Por ejemplo, en Polonia, llevamos a nuestro equipo y empezamos a construir allí. Pero va dependiendo de cada geografía y de cada necesidad. Y las empresas que solemos adquirir no sólo es por presencia geográfica; también es por expertise. Tenemos un equipo muy fuerte de expansión que está trabajando y que se ocupa de analizar a qué geografías nos conviene ir.

¿Y sigue siendo conveniente ir a los países? ¿Con el trabajo remoto no es mejor dar servicios desde acá?

Una cosa no inhabilita a la otra. Este año, vamos a cumplir 20 años, un hito importante, en los que fuimos creciendo en la Argentina y creciendo en otros países. La verdad es que el mercado y la oportunidad son tan grandes que hay lugar para esta expansión.

Entonces, ¿van a seguir las adquisiciones?

Estamos viendo. Eso va a ser definido según cómo vamos viendo los negocios y las necesidades. Siempre estamos evaluando y después se va viendo según cada momento y cada particularidad.

¿Cuál es el mercado donde les resulta más conveniente la ecuación talento-costo?

El mercado es tan basado en la capacidad del talento que, por eso, es que nosotros vamos a tantos otros países y no estamos en un solo lugar. Tenemos la suerte de tener este nivel de crecimiento que, entonces, se hace necesario poder tener base en distintos lugares para poder servir, incluso, distintas zonas horarias. Y, por eso, también necesitamos gente local. Debés tener presencia en todos lados. Hoy, tenemos nuestros equipos más grandes en la Argentina, Colombia, México, Perú, Chile... También estamos armando un equipo muy fuerte en España y en el Reino Unido. Estamos creciendo.

Además del talento, ¿qué otras variables analizan antes de abrir un país?

Talento, experiencia en tecnologías (porque también se da mucho que alguna geografía se especializan en alguna tecnología puntual), la educación que hay, el ecosistema... Analizamos todo.

De la Argentina para el mundo

¿La Argentina sigue siendo competitiva?

Por supuesto. La Argentina tiene algo bueno y es que ha visto a la industria del conocimiento como un sector clave y que ha traspasado fronteras de gobiernos y de partidos políticos. Desde 2013 que está la Ley de Software, que se fue renovando, que, después, se convirtió en la Ley de Economía del Conocimiento, siempre tuvo esa visión del largo plazo para el sector. Todavía, hay un montón más para crecer. La industria de la Economía del Conocimiento trajo divisas por US$ 7000 millones y un país similar al nuestro, como es Polonia, exportó US$ 35.000 millones. Entonces, tenemos una oportunidad muy grande.

¿Qué falta para lograr eso?

Seguir fomentando la creación de empresas, seguir entrenando gente, capacitando. Las cosas que se están haciendo.

¿Qué expectativas tiene el sector para 2023, año electoral?

Para el sector, lo importante es seguir pensando este potencial que tiene de transformación de país. Es un sector que es, fundamentalmente, de impacto positivo. Primero, porque podés contratar gente a lo largo de todo el país. No hay barrera de entrada: cualquier persona en cualquier lugar del país sólo con una computadora puede trabajar. Genera trabajo calificado, genera empleo en blanco, genera divisas, tiene todas las de ganar para el país. Es clave seguir con esta mirada de trabajo y visión a largo plazo.

Yendo a su rol de Chief Brand Officer, donde tiene una mirada global, ¿qué estrategia está llevando a cabo para posicionar la marca a nivel global?

Mi objetivo con ese sombrero es poder hacer conocida la marca a nivel mundial. Como la mayor parte de nuestra base de talento en América latina, somos muy conocidos en la mayoría de los países. Pero queremos ser un líder mundial y, para eso, tenemos que trabajar en el reconocimiento de nuestra marca y de lo que somos y por qué somos distintos. Un trabajo muy fuerte que estuvimos haciendo el año pasado fue a través de campañas y de distintas activaciones y eventos, pero, también, mostrando por qué somos distintos. Nosotros queremos ser vistos como el disruptivo, que viene a innovar y a hacer las cosas distinto de los grandes jugadores. Y el Mundial, en ese sentido, fue una manera de poder mostrarnos al mundo. Pero, además, empezar a mostrar la tecnología. FIFA+ es una iniciativa que estamos haciendo que va a mostrar esto. Pero, además, durante el Mundial, hicimos una activación, como The Perfect Shot, con la que, con inteligencia artificial, analizamos los tiros libres de los mejores jugadores del mundo y desarrollamos el tiro perfecto. Hicimos un stand donde la gente podía ir a patear y ver cuán cerca o lejos estaba de ese perfect shot y qué era lo que tenía que cambiar o modificar en su pegada para acercarse a los mejores jugadores. Es un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a las distintas industrias y que empezamos a mostrar al mundo y queremos seguir haciendo eso.

