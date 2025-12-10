En el marco de Globant Converge 2025, Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, conversó con Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, sobre la ambiciosa transformación tecnológica que está llevando adelante la petrolera estatal argentina. El encuentro reveló cómo una de las compañías más emblemáticas del país está apostando fuerte por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de pago para reinventarse completamente.

Marín fue contundente al definir el propósito de YPF en esta nueva etapa: alcanzar los 30 mil millones de dólares en exportaciones de energía para 2031. “Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo ahora porque tratamos de poner una meta que no es solo una meta para YPF, es una meta para toda la industria y para el país”, afirmó el ejecutivo, quien destacó que actualmente la compañía goza de una imagen positiva del 90% entre los argentinos.

El objetivo trasciende lo empresarial y se vincula con un anhelo generacional. “Que mis nietos, el nieto de mi hija, puedan pensar en mantener su código postal acá y no intentar irse al exterior”, expresó Marín, trazando una visión de país que resonó con Migoya, quien señaló su pasión por “hacer al país grande y tener un gran país para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”.

Cuatro pilares y foco en la rentabilidad

La transformación de YPF se sustenta en cuatro pilares claramente definidos. El primero es invertir en Vaca Muerta, “el activo más rentable” de la compañía. El segundo consiste en una gestión activa de cartera con una premisa simple: “Si pierdo plata, me voy de ahí y me concentro donde hacemos plata para generar valor para todos los accionistas”.

El tercer pilar es la eficiencia, un concepto que Marín se encargó de resignificar: “Eficiencia no significa despedir gente. Eficiencia es hacer las cosas de mejor manera. Ser disruptivo”. Y el cuarto, del cual el CEO se mostró particularmente orgulloso, es el proyecto de gas natural licuado (GNL), que calificó como “un cambio de país” capaz de generar 350 mil millones de dólares en exportaciones entre 2030 y 2050.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

IA para transformar desde adentro

La alianza anunciada entre YPF y Globant para transformar la cadena de suministro mediante inteligencia artificial representa uno de los casos de uso más ambiciosos de IA a gran escala en Argentina. Marín explicó las dimensiones del desafío: en una compañía que vende 20 mil millones de dólares al año y maneja costos y capital por más de 10-12 mil millones anuales, los sistemas actuales son insuficientes.

La solución pasa por agentes de IA que procesan cincuenta mil precios por semana, una tarea que Marín calificó como “imposible” de realizar sin esta tecnología. “Cuando pienso que podemos tener un sistema que cuando tengo que comprar algo, el sistema me diga qué es lo mejor para la compañía, eso es un gran cambio”, señaló.

Migoya destacó cómo el proyecto coordina todo el proceso de aprovisionamiento: verificar depósitos, contratos con proveedores y licitaciones en un flujo mucho más ágil para el usuario final.

La filosofía detrás de la tecnología

Para Marín, la clave está en desmitificar el rol de la IA: “La inteligencia artificial no va a reemplazar a los seres humanos. No, es una herramienta. Es una herramienta con la que podés mejorar las cosas”. Esta visión pragmática se combina con una urgencia por demostrar resultados rápidos: “Es muy importante hacer algo muy rápido para que los demás vean la confianza y después todos quieran cambiar”.

El ejecutivo reconoció sus propias limitaciones generacionales pero reivindicó su rol como impulsor del cambio. “Sé que soy un tipo maduro que no puedo manejar todo eso, pero empujo mucho”, dijo, para luego agregar una reflexión sobre la adopción tecnológica: “En la evolución del ser humano, cada vez que hay una nueva tecnología que estás adoptando significa que estás haciendo algo mejor que antes”.

Martín Migoya, CEO de Globant.

Cripto en el surtidor: la próxima frontera

Si la transformación de la cadena de suministro representa el cambio hacia adentro, la app de YPF simboliza la innovación de cara al cliente. Con millones de usuarios que ya utilizan la aplicación para pagar en estaciones de servicio, la compañía está a punto de dar un salto audaz: en dos meses, según anunció Marín, será posible pagar combustible con criptomonedas.

“Vas a poder pagar en criptomonedas si querés, es tu decisión. Es increíble comprar nafta con cripto, con Bitcoin o con USDC”, adelantó el CEO. La estrategia no busca competir con jugadores establecidos como Mercado Pago, sino enriquecer la experiencia del usuario dentro del ecosistema YPF.

Para Marín, la excelencia debe atravesar cada punto de contacto con el cliente: “Si vas a una estación de servicio y el baño está limpio y la hamburguesa es buena, estoy seguro de que vas a pensar que estamos haciendo bien las cosas”.