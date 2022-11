¿De leyenda a dueño? Por qué los inversores buscan a David Beckham para desbloquear una operación millonaria

En el año de las grandes ventas de clubes de fútbol, Manchester United pareciera ser la nueva joya de la corona entre los inversores. Y David Beckham, actual empresario y una leyenda de los Diablos Rojos, podría ser la clave para desbloquear una operación de casi 7000 millones de libras (u$s 8450 millones).

Tras meses de especulaciones, la familia Glazer, dueños del club desde 2005, confirmó que considerarían diferentes alternativas luego del rojo operativo de la última temporada. "Vamos a evaluar todas las opciones para asegurarnos de servir de la mejor manera a nuestros fanáticos y para que el Manchester United maximice las significativas oportunidades de crecimiento disponibles hoy y en el futuro", señalaron Avram y Joel Glazer, cochairmen ejecutivos.

Avram y Joel Glazer analizan opciones para levantar las finanzas de los Diablos Rojos

Según confiaron fuentes cercanas al club a Financial Times, entre las alternativas sobre la mesa estaban la posibilidad de levantar capital o de conseguir un socio que invierta en la institución. No descartaban vender el club , aunque tampoco era la primera opción en carpeta.

Los dichos de los Glazer surgieron la misma semana en la que comunicaron la salida de Cristiano Ronaldo del equipo. "No les interesa el club" , había asegurado en una entrevista el jugador portugués sobre la familia estadounidense. En la temporada 2021/2022, Manchester United tuvo una pérdida neta de 115,5 millones de libras. Y en la 2020/2021 perdió, por primera vez, ante su rival Manchester City en ingresos operativos (644 millones de libras vs 557 millones).

Equipos con cartel de venta

El futbol inglés protagonizó un rally de compras y potenciales operaciones durante el último año. Un consorcio liderado por el magnate Todd Boehly se quedó con Chelsea FC por u$s 5400 millones. En septiembre pasado, Maxim Demin, dueño del AFC Bournemouth, contrató a un banco de inversión para encontrar comprador; unos meses después, Fenway Sports Group, de John Henry, empezó a buscar una posible venta de su equipo, Liverpool.

Los interesados no tardaron en llegar a las puertas de Old Trafford. Se trata del tercer club más valioso del mundo, según el último ranking de Forbes, con una valuación de u$s 4600 millones.

Beckham jugó 394 partidos en el Manchester United y anotó 85 goles.

De acuerdo a lo consignado por FT, algunos de los potenciales oferentes son el multimillonario dueño del grupo petroquímico Ineos, Jim Ratcliffe; los inversores Josh Harris y David Blitzer; y los magnates Stephen Pagliuca y Larry Tanenbaum, que intentaron quedarse también con Chelsea FC.

El regreso de una leyenda

¿Qué rol jugaría David Beckham? Los interesados se acercaron al exjugador porque consideran que su vínculo con el club y los fanáticos podría incrementar sus posibilidades de ganar la guerra de ofertas . Un banquero cercano al proceso indicó que Manchester United podría ser vendido por una cifra cercana a las 7000 millones de libras.

"No hay muchos equipos que hayan pasado lo que ellos (Manchester United) pasaron en los últimos años y que igual llenen los estadios. Va a haber cambios", aseguró Beckham en mayo pasado en una entrevista con Sky Sports. Conoce de cerca del club porque se inició en sus divisiones inferiores y jugó ahí hasta su salida al Real Madrid en 2003 .

Una persona cercana al Spice Boy confirmó que varios inversores se acercaron en los últimos años para pedirle su apoyo para comprar el club, sin embargo, las charlas nunca progresaron. Ahora, el actual dueño del Inter Miami CF, franquicia del futbol estadounidense, señaló que está abierto a conversar con potenciales oferentes.