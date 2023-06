Quién es el misterioso millonario que quiere comprar al Manchester United y su vínculo con el Mundial 2022

El Manchester United, uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, tiene puesto el cartel de venta desde noviembre de 2022. Ahora, según informan medios qataríes, estaría cerca de anunciar a su nuevo dueño: el jeque Jassim bin Hamad al-Thani .

Por el momento, la familia Glazer, al mando de los Diablos Rojos desde 2005, no dio luz verde a la última propuesta. El jeque Jassim está envuelto en una compulsa con Jim Ratcliffe, CEO de la petroquímica INEOS, y esta semana presentó una oferta por 5000 millones de libras (u$s 6280 millones) por el 100% de las acciones.

Avram y Joel, los hijos de Malcolm Glazer, están a cargo de la gestión del club inglés.

Inicialmente los Glazer buscaban levantar capital o un socio que invirtiera en el club, aunque con el paso de los meses empezó a ganar fuerza la opción de desprenderse por completo del Manchester United. En la temporada 2021/2022 el club exhibió un rojo operativo de 115,5 millones de libras .

Según reportó Financial Times, Ratcliffe, junto a un grupo de inversores, intentaron tentar a David Beckham, leyenda de los Reds y actual propietario del club estadounidense Inter Miami, para que los apoyara en su proyecto. En tanto, el jeque Jassim habría realizado una "quinta y última" oferta que superaba a la del empresario a través de Nine Two Foundation, de acuerdo a un artículo de Daily Mail.

David Beckham estuvo cerca de sumarse al proyecto de Ratcliffe.

El chairman del grupo qatarí Armasite, Zaidm al-hamdam, tuiteó felicitando al jeque por ser el nuevo dueño del Manchester United. No obstante, desde el club le aseguraron a Reuters que aún no tomaron una decisión, pero que esta semana anunciarían quién es el principal oferente.

Quién es el jeque Jassim

Si bien es una figura desconocida para el ambiente del fútbol, la familia del jeque Jassim es una de las más poderosas de Qatar. Su padre, el jeque Hamad bin Jaber al-Thani fue secretario de Asuntos Externos y primer ministro de Qatar entre 2007 y 2013. Durante su gestión fue uno de los encargados de alentar el vínculo qatarí con el negocio global del fútbol.

El jeque Jassim presentó una oferta final de 5000 millones de libras.

A su vez, su familia está relacionada con el actual emir Tamim bin Hamad al-Thani . El jeque Hamad estuvo presente en la reunión entre el emir y el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy que pavimentó el camino para la compra del París Saint-Germain en 2011 por parte de Qatar Sports Investment. También formó parte de la comitiva que impulsó la candidatura de Qatar como anfitrión del Mundial 2022.

El emir Tamim bin Hamad al-Thani, familiar del jeque Jassim, entregándole el premio a Messi en Qatar.

Por su parte, el jeque Jassim se habría vuelto fanático del Manchester United durante su infancia en un internado en el Reino Unido. Ahí también acudió a Sandhurst, el centro de entrenamiento del Ejército británico, de donde se graduó como oficial cadete.